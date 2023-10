Un campo de fútbol

Sólo he ido a ver partidos de fútbol profesional cuatro veces en toda mi vida, pero entiendo que es un fenómeno de masas que mueve miles de millones de euros, y no menos ilusiones y pasiones de mucha gente. Salvada cualquier comparación temporal, los jugadores de fútbol son hoy lo que eran los campeones olímpicos en la antigua Grecia o gladiadores y los aurigas en la Roma antigua, y suelen convertirse en ídolos de los jóvenes, que los emulan en modas y actitudes.

Hace ya algunos años que los clubes de fútbol se transformaron en sociedades anónimas deportivas, con algunas excepciones como las del Real Madrid, el CF Barcelona y alguno más, que legalmente aún siguen siendo propiedad de sus socios, aunque en la práctica los dirigen personajes de oscura trayectoria, sin que los socios tengan más relevancia que hablar de vez en cuando en asambleas y votar, cuando toca, al presidente.

En estas semanas ha vuelto el eterno debate sobre el campo de fútbol del Real Zaragoza, que juega en la Romareda, una instalación de propiedad municipal de la que disfruta, aunque parece que no está en buenas condiciones, una sociedad anónima deportiva cuyos propietarios son empresarios privados. Hace años el debate se centró en si construir un campo en una nueva ubicación a las afueras, en unos terrenos privados sobre los que sobrevolaba un pelotazo inmobiliario y especulador, o reformarlo en su actual ubicación; el fiasco que unos y otros prepararon se resolvió, como se acostumbra por estas tierras, sin hacer ni una cosa ni la otra; uno por otro, la casa sin barrer, que reza la conocida expresión.

Ahora, el debate es cómo financiar el campo de fútbol y qué instituciones aportarán el dinero para la remodelación de la futura nueva Romareda.

Lo que me llama la atención es que una empresa privada, deportiva, eso sí, pero propiedad particular, disfrute, y vaya a seguir disfrutando casi en exclusiva, de unas instalaciones municipales que son de todos los ciudadanos de Zaragoza y que pagarán todos los contribuyentes con sus impuestos. Me llama la atención que un club profesional, como el Real Zaragoza, juegue en un campo de propiedad municipal, en clara competencia desigual con otros clubes que lo hacen en estadios de su propiedad, que han tenido que pagar y que mantienen con sus propios fondos.

Una sociedad anónima deportiva debería construirse su propio campo, con las ayudas que necesite, como cualquier empresa privada, pero sin usar ni hipotecar para el futuro unas instalaciones de propiedad pública.