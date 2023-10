Occidente se equivoca

Llevamos tan solo tres semanas de esta nueva fase del conflicto palestino-israelí y hay unas cuantas cosas que están empezando a cambiar. Para empezar los muertos. Si calificamos como salvajada lo que hizo Hamás, ¿cómo deberíamos calificar los bombardeos israelíes que han matado ya a más de 2.000 niños? ¿Y el resto de muertes palestinas, que ya han superado las 7.000? Y son en su inmensa mayoría civiles a los que les ha caído una bomba en su casa. Las salvajadas de Israel y su prepotencia se están haciendo patentes de forma cada vez más clara. El secretario general de la ONU condenó el ataque de Hamás y añadió algo evidente: que esos ataques no salen de la nada.

La reacción de Israel ha sido pedir su dimisión y denegar visados de entrada al personal de la ONU. Poco a poco en Occidente, aunque más despacio de lo necesario, empiezan a alzarse voces como las de Pedro Sánchez o António Guterres, por no hablar de diversos medios de comunicación que piden lo que es de sentido común: que pare esta masacre, que se atienda la catástrofe humanitaria y que se empiece a negociar en serio, no solo para parar esto, sino para encontrar una solución de dos Estados a este conflicto eterno. Esta tardanza en las reacciones occidentales está siendo terrible para nuestra credibilidad. ¿Se han fijado en la diferente consideración que tienen los civiles muertos dependiendo de si son palestinos o ucranianos? ¿Saben quién sí se está dando cuenta? Los países árabes, los del sudeste asiático, los africanos, etc. Esta doble vara de medir, además de que puede incendiar la región, nos va a causar problemas con terceros países a todo Occidente. Acuérdense de las armas de destrucción masiva de Irak, de Aznar en el rancho Bush y del 11-M.

Van pasando los días e Israel tiene un problema: si pospone la invasión terrestre mientras sigue bombardeando y matando de hambre a los palestinos, el cabreo internacional, que ya ha empezado, continuará creciendo e incrementándose (en Occidente, pero sobre todo en el llamado Sur Global). Si Israel entra pronto, enfadará a Biden, a quien un baño de sangre no le interesa nada y los soldados hebreos sufrirán más bajas. Ojalá Occidente se dé cuenta del error cometido y presione a Israel para primero desescalar la masacre y evitar que entre en Gaza por tierra. Y segundo para sentar las bases para una paz duradera con dos Estados. Si no lo hace, tarde o temprano lo pagaremos de una u otra forma.