Relato y algoritmo

Todo es algoritmo y relato. El siglo XXI ha venido a dejarlo claro. Los antropólogos ya venían asegurando que no nos merecemos lo del sapiens, que nos ajustamos más a lo de homo narrator. Desde que desarrollamos nuestra inteligencia, refuerzan los paleontólogos, los «hombres anatómicamente modernos» no hemos hecho más que comunicar y contar historias. Sorprende que algunos inventos, como el fuego o la rueda, se difundieran por todo el mundo a una velocidad sorprendente para aquella paleoépoca. Por eso, en esta especie cotilla y fabuladora tienen tanto éxito las actuales tecnologías de la información y la comunicación. Nos gusta creernos nuestros relatos, sobre todo los que nos hacen sentir cómodos y reafirman nuestro marco mental; quizá por eso el rigor y la objetividad son algo muy difícil de abrazar por los humanos, mucho menos desde que las redes sociales catapultan casi tantas verdades como usuarios. Todos, hasta los más friquis y extravagantes, encontrarán una comunidad digital que arrope y refuerce su narrativa. Ya lo advirtieron los pensadores posmodernos y se quedaron muy cortos, porque, al asesinar a los grandes relatos, se ha abierto la veda de la charlatanería infinita. El relato es el software, pero el hardware es el algoritmo, que gestiona nuestros millones de relatos según fórmulas matemáticas que parecen mágicas pero que manipulan los que mandan hoy día: los pastores de datos. Y así, entre cuentecitos y álgebra digitales, sobrevive esta especie que Harari, ese dinamitero de todos los mitos de la subjetividad occidental, denominó bioalgoritmo. Quizá estemos sentenciados no solo por Andrómeda o por el apocalipsis climático, sino porque podemos ser sustituidos por otro algoritmo cíborg que calcule mejor y tenga menos agresividad; eso lo predijo también Juan Luis Arsuaga, que nos conoce desde hace millones de años.