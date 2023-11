Pura comedia

Estoy disfrutando enormemente esta semana haciendo disfrutar al público con mi comedia El último amor de Don Juan, que se representará hasta el domingo en el Teatro del Mercado de Zaragoza.

Cientos de espectadores vienen aplaudiendo el trabajo de tres formidables actores, Alberto Santos, Sara de Leonardis y Amalia Aguilera, en los papeles de Don Juan, Eva (la española actual de la que se enamora Tenorio) y Mefistófeles.

A la salida de las funciones, otros actores y directores de teatro, políticos, profesores, escritores, músicos, programadores y un largo etcétera de personalidades vinculadas con la cultura y la educación nos felicitan por una obra que les ha hecho reír y reflexionar, y en la que han visto reflejada de alguna manera esas dos Españas eternas que desde el Siglo de Oro prolongan hasta hoy su eterno conflicto entre la dictadura y la libertad, la inocencia y la maldad, el amor y el odio. Pero como siempre tiene que haber un Pepito Grillo, uno solo entre ese millar de espectadores no ha entendido nada, el pobrecico no se ha reído ni disfrutado y recomienda con retorcidos argumentos y torcidas palabras no ir a ver la obra… Seamos, en fin, pacientes con la ignorancia, siempre atrevida.

El más atrevido Don Juan, en su acción y leyenda, representaba la seducción del mal, la astucia y el triunfo de malvadas asechanzas frente a la confianza de una sociedad que le creía de los suyos. Pero no lo era, sino un arquetipo, un espíritu destinado a levantar barreras de turbias pasiones frente a los convencionalismos de la época. En la suya, triunfó, pero… ¿lo conseguirá en la nuestra? ¿Lograría hoy Tenorio, con sus principios y valores, mantener el tipo y el mito? ¿Sería capaz, como aventurero, como hombre de fortuna, de encontrar nuevos recursos para destrozar cuerpos y almas, dividiendo en dos las Españas, como en dos partía el corazón de las mujeres a las que sedujo y desdeñó?

La respuesta sólo puede venir en clave de humor, y por eso los espectadores entendidos e inteligentes de El último amor de don Juan ríen durante la representación y aplauden a su término, aunque ya no lo hagan al clásico Burlador.