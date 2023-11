Mas que modernizar las instituciones

Hace unos años, en un viaje por un país del norte de Europa pude ver a su Primer Ministro salir del Parlamento solo y en su bicicleta. Lo cierto es que si me enteré de quién era porque uno de mis acompañantes me avisó a base de codazos que llamaron mi atención, dada la excepcionalidad de la situación comparada con lo que pasaba en nuestra tierra.

Por aquí están a vueltas con la modernización de las instituciones. Las nuevas tecnologías nos están abriendo las puertas a poder seguir la agenda de nuestros representantes, a seguir las sesiones de debates... ¿Esto es realmente modernizar? Solo una pequeña porción y se llama transparencia.

Para mí, no es suficiente. Dado el acontecimiento Real de esta semana por ejemplo y más allá del debate sobre el modelo de Estado, el mantener el actual como un tema tabú cuyo cuestionamiento es visto como una amenaza al país no suma mucho. ¿Por qué no hablar de ello? No hace tanto que hablar de determinados temas abiertamente estaba censurado y hasta penado. ¿No será que no hemos superado esa época?

Pero si hay algo que resulta anacrónico y pesa mucho en la ecuación del desapego social es el mantenimiento de los privilegios. La inviolabilidad, la impunidad frente a las leyes tanto de la Casa Real como de nuestros representantes políticos hace que el artículo 14 de la Constitución nos lo saltemos a la torera. Legal es, pero comprensible y justo, no.

Otro elemento es la burbuja creada en torno a sus representantes y la inaccesibilidad a los mismos. Que digo yo que lo de ir en bici igual cuesta más por estos lares ya que la seguridad hay que garantizarla, pero… ¿por qué no mantienen una vida como la del resto de mortales?, ¿por qué los enjaulan y alejan de la realidad? En la realeza será la prensa rosa, pero la suntuosidad y los lujos que exhiben no están al alcance de prácticamente nadie. En el resto de instituciones no lo entiendo ni me parece justo para todos nuestros representantes políticos porque personal y profesionalmente conozco a unos cuantos y son gente normal y corriente que vive humildemente. Si se quiere modernizar hay que hacer como la mujer del César: serlo y parecerlo. Y, si no que se lo cuenten a los que llamaban a los demás casta y les costó poco caer en los mismos pecados. En la narración del acontecimiento Real nos presentaban a la princesa como una chica semejante a los de su edad, miraba a los jóvenes que me rodean y me resultaba bastante difícil ver las coincidencias o prácticamente ninguna: Desempleo, dificultad para independizarse…

Desde mi rincón creo que si se quiere modernizar las instituciones hay que ir más allá de los pequeños gestos estéticos, hay que democratizarlas de verdad, asemejarlas a la realidad social para que cualquier ciudadano se sienta reflejado en ellas y desde luego abrir bien sus ventanas para que se ventilen.