En Palacio

El Palacio de Oriente siempre permanece limpio pero cerrado. En la actualidad es utilizado exclusivamente para recepciones, ceremonias y actos oficiales ya que los reyes de España residen en el Palacio de la Zarzuela. También recibe el nombre de Palacio de Oriente porque una de sus fachadas da a la plaza con este nombre. Fue el regio escenario de una película que seguimos la mayoría de los españoles; fueran monárquicos, republicanos o indiferentes a la forma de envolver la jefatura del Estado.

La película de la realeza española fue emitida de forma impecable por La 1 de Televisión Española. La historia la protagoniza una jovencita, Leonor de Borbón y Ortiz, que al cumplir su mayoría de edad jura la Constitución, que como sabemos es la que establece la norma de convivencia de los españoles. Una Constitución que todavía en estos tiempos otorga la preferencia del varón a la mujer en la sucesión al trono. Aunque afortunadamente prevalece la primogenitura si han nacido niñas. Y no hay que forzar a toda costa a que la reina se quede embarazada de un varón como hemos visto a lo largo de la historia.

Educada desde que nació en el más estricto protocolo, la joven mostró temple y serenidad en el acto de juramento ante las Cortes Generales (Congreso y Senado) con un discurso leído, corto y ajustado a lo que se espera de ella. Respaldada en todo momento por Felipe VI y Letizia. Una chica lista que desechó la falda corta como dicta el protocolo en estos casos y vistió pantalones (un impecable traje sastre blanco de conjunto chaqueta cruzada y pantalón).

Todo un gesto que muchos espectadores de la película leímos como «aquí mando yo» o bien «la que lleva los pantalones soy yo». Nada es casual en esta clase social donde el lenguaje corporal y el envoltorio son siempre representativos. El blanco fue también el color elegido: símbolo de pureza y transparencia y también ajustado a su identidad juvenil.

Aunque supongo que a muchos espectadores de la película lo que más les gustó es que la muchacha luciera con toda naturalidad, en día tan señalado, sus correctores dentales. Cada vez que la protagonista sonreía (muy pocas) se descubría el aparato en su boca. Hace falta valentía para eso, cuando eres el objetivo de flases y cámaras de televisión. Imagino que su madre, a la que no se le escapa detalle y controla el escenario con sus ojos rápidos y perspicaces, le aconsejaría no quitárselos ni siquiera el día en que sube de rango: de infanta a princesa heredera del trono de España.

Siempre que los tiempos no den un giro inesperado y la monarquía se someta a referéndum. Algo que en este viejo país no gusta demasiado. Me refiero a que nos pregunten y votemos qué preferimos como forma de gobierno si monarquía o república.

Afortunadamente, la parte más oscura de su familia no se presentó en Palacio.