Cuidados baratos

Todo aquello que suponga un cambio social importante se puede ver perfectamente en algo material y casi siempre medible. En el caso de la liberación de la mujer, su incorporación al mercado laboral y su correspondiente independencia financiera es un ejemplo paradigmático. En 1960 no llegaban a 2,5 millones las mujeres que trabajaban en España fuera de casa, hoy trabajan casi 10. Este fenómeno, sin duda, ha sido positivo, pero como todo cambio ha tenido consecuencias. Una de las principales ha sido que buena parte de las labores de cuidados que antiguamente se realizaban en el seno del hogar, hoy se realizan dentro del marco de las relaciones laborales. Hablando en plata, antes la guardería era la cocina y la residencia de ancianos el cuarto de estar. Pero hay una cosa que no ha cambiado, si observamos al personal que trabaja en guarderías y en residencias veremos que la inmensa mayoría son mujeres. Y de esto les quería hablar yo. Ahora que los cuidados se realizan fuera de casa (cuando se puede) uno puede escuchar a gente que lleva años cuidando a un padre con alzhéimer en espera de una plaza en una residencia pública. Las privadas es difícil encontrarlas por debajo de los 2.000 €/mes. Con las guarderías pasa un poco lo mismo, aunque cuestan menos.

En estos momentos las profesionales de las guarderías privadas están llamadas a la huelga por el sindicato CCOO. Una de sus reclamaciones principales es la salarial. Según convenio cobran 1.120 € brutos al mes. Es decir, tan solo 40 € por encima del salario mínimo, y eso que se les exige una FP de grado superior. Además, estar ocupándose de 15 monicacos de entre 0 y 3 años durante 8 horas no es una tarea ni de poca responsabilidad, ni de poco esfuerzo. Por no hablar de que les hacen contratos fijos discontinuos o las echan al paro en verano. En el caso de la atención a mayores también encontramos un sector con bajas remuneraciones, trabajo a turnos, festivos, etc. En nuestro país los cuidados se sostienen sobre las espaldas de trabajadoras con malas condiciones laborales y bajos salarios. Sin embargo, no por ello esos servicios son asequibles. Cuidar es muy caro, requiere de muchas trabajadoras. Si no queremos explotar a las mujeres en guarderías y residencias, el Estado deberá intervenir en estos servicios, universalizándolos y garantizando condiciones laborales decentes. Entre tanto, solo queda transmitir ánimo a las trabajadoras de las guarderías para que ganen esta huelga.