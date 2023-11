En semanas como esta el ciudadano de a pie asiste con perplejidad, estupor o indiferencia a episodios en los que queda claro que la ley se lee de forma diferente dependiendo de quién la interprete y quién pida interpretarla. Incluso en cuestiones tan objetivas como decir claramente si un negocio, del tamaño que sea, tiene o no licencia para abrir al público y los riesgos y consecuencias que tiene la inacción o la omisión del deber de respetar la normativa. El Alcoraz se ha convertido en el último símbolo de cómo se actúa para intentar sortear la obtención de unos permisos que son imprescindibles para cualquier tienda, por pequeña que sea, cuando la realidad ha demostrado que hay que ser más cuidadosos en los recintos que acogen a miles de personas durante unas pocas horas o con regularidad. Quizá debiera ser más estricta la aplicación de la ley para estos últimos, en un país en el que vale el dicho de que nunca pasa nada, hasta que pasa.

Tragedias como la ocurrida en Murcia el pasado 1 de octubre, cuando un incendio dejaba tras de sí 13 fallecidos y 24 heridos en un episodio que no se daba en España desde el incendio en la sala Flying de Zaragoza removía todas las conciencias y llevaba a todo el mundo a preguntarse cómo era posible que las autoridades le hubieran dejado abrir las puertas un solo día sin tener licencia. En momentos así, con trece vidas rotas encima de la mesa, nadie duda de que la ley debería estar para cumplirse siempre, todo el mundo pide mano dura con los negligentes y con quienes, sabiendo la situación legal del local, no actuaron antes para impedirlo, y que claro, «en este país nunca pasa nada... hasta que pasa».

Pero intentemos no caer en discursos demagógicos y analicemos bien qué está pasando en Huesca con El Alcoraz. Este viernes, cuando EL PERIÓDICO DE ARAGÓN daba la noticia en exclusiva, la primera sorpresa que uno se llevaba era la reacción generalizada de demonizar la actuación de un ayuntamiento como el de la capital altoaragonesa, que en realidad se ha puesto las pilas a raíz de la tragedia de Murcia. Una institución que debería entenderse como un ejemplo a seguir por otras se convierte en el supuesto verdugo de quienes llevan cinco años recibiendo requerimientos y sin presentar un papel que le permita obtener la preceptiva licencia.

La segunda gran sorpresa fue que el club, una entidad que ha jugado en la élite del fútbol profesional y en teoría sabe de leyes relacionadas con la organización de grandes eventos, decidiera pasar por alto todos los requerimientos recibidos durante los últimos cinco años, ignorara el mandato de Luis Felipe de cesar inmediatamente la actividad en el estadio, ni siquiera recurriera tal decisión de calado que, según el propio club, le abocaba a la desaparición, y ahora responda diciendo que tal documento no existe. Con lo dicho ayer por la alcaldesa, Lorena Orduna, en Zaragoza, o mañana lunes entregan todos los papeles o empezará a ejecutarse lo que nadie se ha atrevido a hacer durante seis meses en el consistorio, a sabiendas de que la situación del campo de fútbol era ilegal.

Quizá esto es lo más llamativo de todas las reacciones. Todo el mundo le daba mucha importancia a si el ayuntamiento decretaría o no el cierre inmediato del campo, y casi ninguna a que ya pesase una orden de clausurarlo desde el consistorio desde el mes de mayo, y seis meses después nadie haya ordenado ejecutarla. No se trata de ser del Huesca o no, precisamente los técnicos municipales lo que están haciendo es velar por la seguridad de los aficionados. Decirles a las claras que si mañana pasa algo, el club ni siquiera ha presentado un plan de evacuación ni de extinción de incendios, en un recinto en el que caben más de 9.000 almas. Y que se hace para que no haya riesgos para ellos, que no tengamos nunca que hablar de vidas rotas por la inacción de quienes deben velar por estas cosas.

Pero esa responsabilidad afecta a todos, no solo al club y al ayuntamiento. También a La Liga, que dirige el oscense Javier Tebas, que algo de leyes sabe y que aparte de velar por los ingresos que genera el negocio del fútbol también debe hacerlo porque la Ley del Deporte se cumpla en todos los estadios.