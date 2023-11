Para qué engañarnos

Detrás del protagonismo que se le viene dando a la amnistía lo que subyace es una cuestión previa que no es otra que la posibilidad de que se forme o no un Gobierno de coalición progresista. Los que deseamos que se configure esa opción apoyamos dar ese paso que allana el camino y hace posible reunir los votos necesarios, convirtiendo la necesidad en una posibilidad de buscar soluciones aceptables para cada vez más gente. Sin embargo, quienes también legítimamente, quieren conquistar el poder formando otro Gobierno de coalición entre las derechas cada vez más extremas, amenazan con el apocalipsis patrio exhibiendo argumentos y pseudoargumentos. Por ejemplo, cuando se dice que se ataca el Estado de Derecho olvidan explicar su reiterado boicot a la renovación del Poder Judicial, como si tal asunto fuera baladí. No me parece a mí que la concesión o no de la amnistía sea una cuestión meramente jurídica y que resulte evidente su constitucionalidad o lo contrario, porque se han podido leer argumentos en ambos sentidos de reputados y reconocidos juristas. Más bien cada cual se posiciona de acuerdo a su ideología y posición política a favor o en contra de un Gobierno presidido por Sánchez y sólo a posteriori configura su opinión sobre la concesión de la medida de gracia. Alguno también hay que habiendo proclamado la responsabilidad del actual Gobierno en la pérdida de su poder se alinea precisamente con quienes harán todo lo posible para que no sea posible el avance de una agenda progresista y de conquista y consolidación de Derechos sociales obviando que su partido, en Aragón, obtuvo casi 30.000 votos más en las generales que en las autonómicas. Miserias humanas. Aquí unos y otros han hecho siempre lo que les ha convenido, dan indultos, amnistías fiscales, pactan hablando catalán o lo que haga falta. Eso sí, si lo hacen los otros... se rompe España y habrá un Gobierno ilegítimo. Y hay ingenuos que se lo creen.