¿Hombres de estado?

Los acontecimientos institucionales y políticos que se están viviendo en España habrían sido difíciles de imaginar el pasado mes de agosto, cuando se convocó a los españoles a unas elecciones generales.

Resultado de ellas, sólo los dos grandes partidos que aglutinan a cerca del noventa por ciento del electorado tuvieron opciones para proponer una fórmula y un programa de gobierno.

No lo consiguió, por muy poco, Feijóo.

Sánchez, en cambio, está a punto de lograrlo, gracias al apoyo de los independentismos catalán, vasco y gallego, que salen extraordinariamente fortalecidos tras las negociaciones con el PSOE.

Una amplia mayoría de españoles habría preferido que no se cedieran ni concedieran leyes, presupuestos ni competencias a comunidades autónomas condicionadas por siglas anticonstitucionales, pero los socialistas no han encontrado otro camino para llegar al poder. Por ese sinuoso sendero lleno de piedras y espinas han ido caminando más de noche que de día, hasta alumbrar una Moncloa en penumbra, con demasiados cortes de luz y no pocos fantasmas.

Este espectral cuadro en que se está convirtiendo el aquelarre de la política española podría fácilmente haberse evitado de haber alcanzado las dos grandes fuerzas democráticas del país, PSOE y PP, un acuerdo de gobernabilidad, a fin de que una de ellas formase el ejecutivo con abstención de la otra. Dicho acuerdo, de todo punto lógico y necesario, habría evitado los chantajes de Junts y ERC, la amnistía de Puigdemont, la quita de deuda a Cataluña por valor de 15.000 millones de euros y la concesión del tráfico ferroviario a la Generalitat, entre otros privilegios de los que ya nos iremos enterando.

Ni Sánchez ni Feijóo han estado a la altura del grave momento histórico por el que atraviesa el país. ¿Ha dado alguno de los dos la talla de hombre de Estado capaz de analizar lúcidamente la crisis y de aportar las herramientas necesarias para estabilizar la independencia de los tres poderes y el equilibrio democrático?

En Alemania o en Inglaterra, los grandes partidos han sabido unirse. En Italia o en Francia no, y ya no existen. ¿Sacamos conclusiones?