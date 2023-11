Una economía para las personas

Existen economistas al servicio de las personas. Algunos de ellos: Keynes, Polanyi, Kalecki, Stiglitz, Piketty, Mariana Mazzucato, Angus Deaton, de este último hablaré luego. En contraste hay otros neoliberales, que han monopolizado el discurso político, que nos han llevado a la situación económica actual con grandes cotas de desigualdad y exclusión, y que cada vez van a más. En 1974, el Premio Nobel de Economía fue otorgado al socialdemócrata sueco Gunnar Myrdal y al neoliberal Angus von Hayek. Este doble premio marcó el último momento de precario equilibrio entre el sombrío futuro del keynesianismo y la irrupción «exitosa» de la nueva ortodoxia monetarista desarrollada en la Universidad de Chicago. En 1976, el Nobel se otorgó solo a Milton Friedman, seguidor de Hayek. A partir de entonces, mayoritariamente los Nobel han sido para los Chicago Boys: Gary Becker, Ronald Coase, Eugene Fama, R. Fogel, R. Lucas, G. Stigler, entre otros. El viento había cambiado de dirección. Los Nobel de Economía legitimaron el neoliberalismo extremo.

Según el periodista Chris Mc Greal, al llegar Angus Deaton –Premio Nobel de Economía en 2015 por sus investigaciones de las raíces de la pobreza– de Escocia a los Estados Unidos en los 80, imaginó que podía hablar de la desigualdad económica y cómo abordarla. En cambio, las grandes mentes económicas de la época le dijeron que se callara. Le sorprendió el poco interés que mostraban por cómo reducir la pobreza y construir sociedades más equitativas. Tal como cuenta en un libro implacable, Economía en América. Un economista inmigrante explora la tierra de la desigualdad de 2023 pronto advirtió que se había topado frente al muro infranqueable de los economistas de la Escuela de Chicago, que eran quienes marcaban las directrices de la política económica estadounidense.

Para estos, la desigualdad no es un área de estudio para los economistas. Pero, Deaton indagó con perseverancia y contracorriente el pensamiento dominante de que un mercado libre sin restricciones genera más igualdad económica y libertad individual, y que la intervención del Estado destruiría ambas. Constató que esta política ha creado un capitalismo depredador para favorecer a las grandes corporaciones y a los ricos a expensas de los trabajadores, y que ha profundizado la desigualdad de riqueza y oportunidades y, aunque muchos estadounidenses lo nieguen, ha creado un sistema de clases. Muestra lo absurdo de la bonanza del mercado libre. «Si necesitas una ambulancia, no estás en la mejor posición para encontrar el mejor servicio o negociar precios; en cambio, estás indefenso y eres la víctima perfecta para un depredador», escribe. Para Deaton hay pruebas más que suficientes de que la intervención estatal ha tenido éxito, aunque a veces los gobiernos se equivoquen.

Señala la legislación sobre la «guerra contra la pobreza» del presidente Lyndon B. Johnson en 1964, que sacó a las familias de la miseria y mejoró sus vidas con cupones de alimentos, ayudas a la vivienda y asistencia sanitaria federal para los pobres y los ancianos, entre otros programas.

Los salarios reales se han estancado desde 1980 y la productividad se ha más que duplicado y unos pocos se han quedado con los beneficios. El 10% de los más ricos tiene el 76% de la riqueza. El 50% inferior solo el 1%. Por ello, ha llegado el momento, sostiene Deaton, de que los economistas vuelvan a servir a la sociedad.

Deaton junto con su esposa Anne Case, también economista, en 2020 publicaron el libro Muertes por desesperación y el futuro del capitalismo con un mensaje muy duro para la sociedad norteamericana. Por primera vez desde la Primera Guerra Mundial, la esperanza de vida ha disminuido durante tres años consecutivos en Estados Unidos. Si tradicionalmente las minorías raciales (negros, hispanos) protagonizaban todos los indicadores de desigualdad y pobreza, en las dos últimas décadas las muertes «por desesperación» debidas a sobredosis de droga, suicidios o enfermedades relacionadas con el alcohol han aumentado «de manera drástica» entre los trabajadores blancos. Estos tres nuevos «Jinetes del Apocalipsis» que arrasan con la clase trabajadora blanca estadounidense originaron 158.000 muertes en 2017. «En comparación, hubo 40.100 víctimas de accidentes de tráfico ese mismo año, una cifra menor que el número de suicidios», mientras que los homicidios no llegaron a 20.000. La premisa del libro es que el capitalismo ha dejado de funcionar para una parte importante de la clase trabajadora estadounidense. Émile Durkheim ya dijo: «El trabajo no es solo una fuente de dinero; es la base de los rituales, las costumbres y las rutinas de una vida de clase trabajadora». Si se destruye el trabajo, con el tiempo el estilo de vida de la clase trabajadora no podrá sobrevivir. Es la pérdida del significado, de la dignidad, el orgullo y la autoestima que acompañan a la pérdida del matrimonio y de la comunidad lo que causa la desesperación.

Los autores no reniegan del capitalismo, «una fuerza de progreso y de bien inmensamente poderosa», pero advierten de que «tiene que servir a la gente y no hacer que la gente le sirva a él». El sistema que domina el mundo «tiene que estar mejor vigilado y regulado, no para ser sustituido por alguna utopía socialista, en el que el Estado se apodere de los medios de producción». Ese es el gran reto para la democracia.