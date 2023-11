La cercanía de un acuerdo entre el PSOE y Junts para hacer efectiva la investidura de Sánchez con una amnistía de por medio nos ha ido dejando a lo largo de la semana imágenes que, como poco, invitan a la reflexión y desvelan como en el corazón de algunos españoles siguen estando ellos y los otros y ellos son los buenos y los otros los malos y por eso su perplejidad cuando en una concentración no autorizada en la calle Ferraz de Madrid, donde se ubica la sede del Partido Socialista, la Policía Nacional les increpó con mucha educación y les exigió que cada cual volviera a su casa, que si no las cosas podían empeorar y ellos no podrían protegerlos. Entonces se alzaron voces entre los manifestantes, que realmente no sé si saben qué son, que dijeron: «Sois de los nuestros. ¿Es que no entendéis que sois de los nuestros?», mientras una señora, casi envuelta en lágrimas, añadía: «Tenéis que salvar la nación. España». Y una se queda así como sin entender, pero entendiendo perfectamente lo que está pasando y es que esa minoría de españoles que siempre han aplaudido las cargas policiales contra los rojos, los inmigrantes, los okupas, las feministas y todo lo que sale de su orden patriarcal, católico, de derechas y sórdidamente patriótico no conseguían entender que ellos fueran el foco de las cargas policiales, porque ellos simplemente saben siempre lo que hay que hacer y ellos son los buenos y los otros los malos, da igual quiénes sean los otros, lo importante es quiénes son ellos y de ahí su incomprensión y esa especie de desolado quebranto al ver que aquellos ya no son lo que eran y sí son capaces de cargar contra ellos que representan el orden y el patriotismo, a pesar de estar en una concentración ilegal y querer llegar hasta la sede de un partido democrático que ostenta el gobierno de España, para linchar sus puertas y con sus gritos contra Sánchez y todos su secuaces reconstruir el estribillo de todas cuantas mentiras se tiran sobre el asfalto para demonizar, porque, según ellos, el modo en el que este PSOE actúa es ilegitimo y sucio. Y eso hay que pararlo.

Así las cosas, una no sabe hasta dónde llegaron los enfados ni la réplica tan fatigosa sobre una España que se rompe ante el acuerdo del PSOE y siete partidos democráticos más (Sumar, BNG, ERC, EH-Bildu, Junts, EAJ-PNV y Coalición Canaria) para alcanzar una investidura que nos va a dar una legislatura con poca pausa y que ojalá sirviera para que todos entendiéramos que los votos valen lo mismo y que todos somos de los nuestros, a veces más lejos, a veces más cerca, pero de los nuestros.