Otra jugada maestra de Pedro Sánchez

Muchos dudaban de que fuera posible, pero esta vez sí que hemos arrinconado bien a los independentistas. Ya no tienen adónde ir. La operación se estudiará en las facultades de todo el mundo y lo que quede de España. La derrota del secesionismo está siendo asombrosa, total, espectacular. La estrategia era sencilla: la forma de desarmar al independentismo es adoptar sus puntos de vista, institucionalizar sus premisas y satisfacer sus exigencias. ¿Cómo no se le había ocurrido antes a nadie? Pedro Sánchez está dejando al independentismo sin argumentos a base de hacerlos también suyos. En los pactos con ERC y Junts se habla de los Decretos de Nueva Planta, del Tribunal Constitucional y el Estatut, de la falta de diálogo del PP. No se habla de la Constitución, sino de las mayorías del Parlament. Se lamenta que la Generalitat no tenga competencias para organizar un referéndum. ¿Los independentistas querían un mediador extranjero? Pues ahí lo tienen. ¡Otro argumento que les hemos quitado! ¿Ellos desprecian a más de la mitad de los catalanes? Nosotros también: ni una mención en el comunicado conjunto. Hasta ignoramos a los votantes del PSC, los nuestros. La prueba es que los partidos de la coalición gubernamental han prestado diputados a Junts y ERC para que formen grupo parlamentario propio: nuestros votos se desvían para que los secesionistas tengan más dinero y tiempo de intervención del que les corresponde según la voluntad del electorado. La persecución, ya se ve, es implacable. Los separatistas se quejaban de que sus líderes estuvieran en la cárcel, pedían derogar el delito de sedición, exigían que robar dinero público no tuviera castigo si se hacía por la independencia. Nosotros, firmemente, les hemos ido dando todo lo que pedían. Ahora, inflexibles, les presionamos con la amnistía que reclamaban. ¿Decían que España no era una democracia, que les habían castigado injustamente? ¡Pues nosotros también! ¿Están contra la redistribución? ¡Por supuesto: lo progresista es que los pobres paguen las deudas de los ricos! ¿Piden amnistiar conductas de terrorismo, de corrupción? Pues lo hacemos: ni un paso atrás, siempre adelante. No cederemos en nada: por eso la ley de amnistía la redacta el abogado de Puigdemont. Sabemos que hay que dosificar: los tiempos son muy importantes. Damos la impunidad y aludimos al lawfare. El término genera indignación, protestas: en el barullo, la amnistía se da por hecha. Decimos que el lawfare es inadmisible; es decir, que se admitirá a su debido tiempo. ¿El referéndum? Es totalmente imposible, ¡como la amnistía antes del 23 de julio! Junts pide que el 100% de los tributos se quede en Cataluña. Ya verán cuando se lo demos. No tendremos piedad. Como nos calienten, les daremos el 115% y a ver qué hacen. No saben lo que les espera.