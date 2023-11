Amnistía es casi con toda seguridad la palabra más pronunciada durante la última semana en los informativos de televisión, las tertulias de la radio, los foros políticos y económicos e, incluso, en las conversaciones que mantienen los ciudadanos en su entorno más cercano. Este maldito término ha logrado eclipsar gran parte de la actualidad en los últimos días y lo más probable es que lo siga haciendo durante las próximas semanas y meses. El pacto entre el PSOE y Junts para cerrar la investidura de Pedro Sánchez supone un punto de inflexión en la relación de España con Cataluña, pero también abre la puerta a un cambio de escenario en la política nacional y obliga a los partidos a modificar su estrategia para los próximos años. El PNV y Coalición Canaria (CC) se sumaron este viernes a un acuerdo que ha partido en dos (más si cabe) a una sociedad que se abre paso entre un mar de incógnitas que solo el paso del tiempo será capaz de despejar.

A día de hoy, resulta imposible adivinar cuáles serán las consecuencias, en el medio y largo plazo, de aplicar una amnistía –de la que todavía se desconoce el contenido– para el independentismo catalán. También es imprevisible saber qué ocurrirá con la condonación de la deuda de las comunidades y el reparto de los fondos en la nueva financiación autonómica. Y más difícil todavía es aventurar si la estrategia de Sánchez sólo le beneficiará a él y a su Gobierno, a partidos como ERC y Junts, o al conjunto del país a través de una convivencia más pacífica con Cataluña. Claro que también existe la cruz de la moneda. También es probable que los efectos del pacto sellado entre Sánchez y Puigdemont sean negativos y perniciosos para un país que convive desde hace dos décadas con el «conmigo o contra mí». Por tanto, no es descartable que este acuerdo ahonde todavía más en el enfrentamiento y en la desigualdad en el reparto de los recursos entre las comunidades.

Hasta que el paso de los años dicte sentencia, la vida política transcurrirá entre descalificaciones, tensiones cotidianas, debates jurídicos sobre la legalidad o no de las medidas adoptadas y guerras de guerrillas que, en definitiva, no suelen conducir a nada. O sí. Pero aprovisionar munición para inflamar todavía más una crispación que alcanza límites peligrosos en la sociedad española no parece la mejor solución.

Hoy, miles de ciudadanos de toda España saldrán a las calles para mostrar su malestar y defender su derecho a protestar y a manifestarse contra lo que consideran un ataque. Pero una cosa es hacerlo de forma serena y sin alterar la convivencia y otra es llevarlo a cabo con la violencia por bandera, la rabia, el odio y la intención de aumentar una tensión ya irrespirable. Soplar cuando hay un fuego solo aviva las llamas. Y ahora, sobran.

El estrés político que nos envuelve durante los últimos años alcanza estos días un nuevo clímax que solo tiene un antídoto: la resiliencia, es decir, la capacidad que tiene la sociedad para superar circunstancias complicadas y escenarios adversos. La crisis del 2008 y la pandemia fueron dos grandes pruebas de fuego que afortunadamente se superaron. El pacto por la investidura de Sánchez parece una cuestión menor al lado de estos dos episodios que marcaron la vida de millones de personas. No es la primera vez que el conjunto de los ciudadanos da una lección a los partidos políticos. De hecho, están muy acostumbrados a hacerlo, echándose al hombro el día a día.

El debate sobre la amnistía se ha enquistado demasiado y es complejo y profundo. Supone una sobrecarga de malestar para el ciudadano de a pie, para el jubilado que quiere llegar a final de mes, el empresario que ha de pagar las nóminas y cumplir con los proveedores, los padres que hacen auténticos malabares para trabajar y atender a los hijos y el joven que aspira a entrar en el mercado laboral con garantías. En definitiva, la política ha vuelto a poner a la sociedad española en un laberinto del que será difícil salir. Quizá por ello, conviene tratar de ver las cosas con cierta perspectiva, evitar dejarse llevar por impulsos y arengas peligrosas y confiar en que las instituciones, la justicia y el tiempo pondrán las cosas en su sitio.

Mientras tanto, los ciudadanos tratarán de sacar adelante sus proyectos e ilusiones. Dicho de otra forma, tratarán de sacar adelante este país gracias a su resiliencia en un momento en el que la serenidad, la altura de miras y la capacidad de la política cotiza a la baja.

