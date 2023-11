Una disyuntiva falsa

En el pasado los imbéciles, los provocadores, los conspiranoicos, hablaban en la barra del bar y pontificaban sobre lo divino y lo humano sin que sus palabras pudiesen ir mucho más allá de las paredes del local y los oídos de los parroquianos. Con las redes sociales cualquiera de ellos puede llegar a millones de personas. Y desde su confortable sofá y un ordenador pueden, a través de internet, fastidiar la vida a cualquier persona o grupo sin ningún riesgo. Una misma persona puede tener tantos perfiles distintos como quiera, dependiendo del tiempo y las ganas de hacer daño que tenga.

Cuando esto se hace a favor o en contra de una causa o idea política la mayor parte de ellos lo hacen desde el anonimato, (como las concentraciones y escraches que hacen ante las sedes del PSOE estos días), desde la mentira o los bulos que algunos practican. Quienes así lo hacen no honran sus ideas, sino que las degradan, porque en la tradición política las personas que luchan con limpieza defendiendo una causa, se honran con su causa y con su lucha y su único premio es el reconocimiento o rechazo de la ciudadanía. Alentar escraches desde la obscuridad o no condenarlos claramente desde la cobardía es jugar con fuego en un sistema democrático.

Reconozco que no me gusta que se tenga que negociar con Puigdemont la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España. Adentrarse en la esquizofrenia del independentismo catalán puede llevar a cualquier negociador al psiquiátrico. No solo ahora: siempre ha sido así, hasta cuando reinaba en Cataluña Convergencia i Unió y Aznar hablaba catalán en la intimidad.

Mi problema, y estoy seguro que el de otros muchos ciudadanos, es que frente a esta solución, basada en el apoyo de Junts, está la opción de un gobierno de la derecha extrema y la extrema derecha y, de verdad, cuando pongo las dos opciones a un lado y otro en la balanza, no hay prevención que valga. Quiero que se repita la coalición de progreso de la pasada legislatura.

¿Qué alternativa ofrecen las derechas para avanzar en la solución al problema catalán? Ninguna, el presidente de los populares, depende del día, habla de Junts como un partido serio o que «hay que buscar el encaje de Cataluña» y cuando le llaman al orden cambia de registro. No puede moverse políticamente, las minorías radicales que tiene dentro del partido y los líderes regionales se lo impiden y además, su único socio, que es Vox, le marca el camino y le hace ir cada día más hacia el extremo. Salvando las distancias, algunas pancartas, declaraciones e insultos me recuerdan a aquel Gobierno Arias de 1976 que quería a toda costa evitar cambios y una parte mayoritaria de la población queríamos superar el franquismo.

«La Constitución destruye la nación» dice una pancarta que hemos visto todos estos días en primera fila de las manifestaciones contra la amnistía defendiendo la Constitución. «Sánchez ha dado un golpe de Estado» dice la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Las descalificaciones y las incoherencias se han convertido en un concurso de meritorios que tergiversan y degradan un problema sin más interés que impedir un gobierno legítimo.

Confrontar el nacionalismo español con los periféricos es hacer de la política visceral el eje, eliminar la racionalidad y buscar la frase o el eslogan corto para insultar y calumniar. «Los insultos cuanto mayores y más graves mucho más eficientes son», decía Goebbels.

La alianza de PP y Vox en los gobiernos de cuatro comunidades autónomas y 151 ayuntamientos solo puede explicarse como una comunidad de intereses. El poder reporta cargos, asesores, trabajos, clientelas y recursos económicos que posibilitan mantener y ampliar la expansión de los partidos; porque el programa que la extrema derecha presentó a las elecciones generales es imposible de asumir por el PP. Era claramente contrario a la Constitución, con la desaparición del título VIII (de la organización territorial del Estado), la ilegalización de los partidos independentistas, la desaparición de la Ley de igualdad, la de violencia de género, de apoyo al franquismo y desaparición de la memoria histórica, del odio al inmigrante... Por eso me asombra ese maridaje que les deja aislados.

De la lectura del documento firmado por el PSOE y Junts no hay ninguna interpretación que lleve a los socialistas a hacer algo ilegal. El PSOE no recoge ningún compromiso que desborde la Constitución, por eso no caben titulares como: Probablemente entre 2025 y 2029 se celebrará en Cataluña un referéndum de autodeterminación. Salvo que se quiera engañar o manipular. Es más, pienso que en el documento hay bastantes menos cesiones al independentismo de las que se esperaban en el PP.

De entre todos los titulares me quedo con el de Sergio del Molino del pasado viernes. Ya veremos, le dijo el PSOE a Junts.