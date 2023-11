Madrid en peligro

Madrid ya no es lo que era. Te sientas en una terraza a tomar algo y viene un nazi descamisado, exhibiendo su identidad a gritos, y te tira por el suelo la cerveza que estás tomando, para coger tu mesa y arrojársela a la Policía que naturalmente acaba contestando con gases lacrimógenos. Y tienes que salir zumbando de allí para que no te cuenten entre los manifestantes y por lo que pueda pasar. Así que la sacrosanta libertad de las terrazas y las cañas es vulnerada con reiteración y alevosía. Ayuso tiene razones para estar preocupada porque los turistas se van a mosquear y ya tiene justificación para salir a la calle a pedir libertad y acabar la dictadura de Sánchez, porque está claro que la culpa de todo es de Sánchez y su voluntad de configurar una mayoría parlamentaria que le permita gobernar con la complicidad de todo el arco parlamentario excepto la derecha cada vez más extrema. O sea que no hace sino política y si es presidente lo será porque la mayoría de los diputados le voten. Pero es igual. Tiene la culpa de todo y por tanto es objeto de insultos reiterados, de los más graves insultos que no quiero ni me atrevo a repetir. Aunque en ese terreno Ayuso es una artista y se mueve como pez en el agua o como Aguirre y sus sapos en las charcas nauseabundas invitando al personal a cortar el tráfico. Ella, condesa de Bornos y Grande de España. Ella rodeada de banderas anticonstitucionales y de gente cantando el Cara al sol y canciones de la División Azul y con su viejo protegido Abascal. Ella sin maquillaje a esas horas delante de las cámaras, ¡eso sí que es esforzarse por evitar que el resultado de las urnas se traduzca en mayoría parlamentaria! No sé dónde vamos a llegar. Porque esta vez no parece probable otro tamayazo (aunque a alguno ya le dan ganas), y a lo peor se forma un gobierno que haga amainar las aguas y desarrolle la agenda social. Por eso todo vale para evitar que gobierne la izquierda, pandilla de descamisados. Maldita democracia.