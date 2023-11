La Constitución contra la nación

El lema que da título a esta columna se exhibió en una de las algaradas que acosan la sede madrileña del PSOE. Decía un viejo profesor escolapio que la virtud está en el medio, pero la verdad en los extremos... Ciertamente el lema de Ferraz expresa la verdad de lo que piensa y moviliza a la Derecha (hoy día toda es extrema), por mucho que exhiban indignados el espantajo de la Carta Magna. Si la aceptaran de verdad, admitirían que las medidas de gracia, como la ley de Amnistía en trámite, o la matemática parlamentaria son fundamentales en ese texto marco y en la democracia liberal. La Derecha, tan mayúscula como su enfado, cree que nada está por encima de su concepto esencialista de la nación española. Contra los enemigos de la patria está justificado todo: esa ha sido su guía a lo largo del siglo XX y reverbera ahora. Así lo advirtió el visionario ribagorzano Joaquín Maurín en un discurso en las Cortes el 16 de junio de 1936 (El peligro fascista: https://fundanin.net/). No estamos en aquella dramática época, hoy las batallas son más virtuales y tenemos el manto protector de la Unión Europea, pero en el orden simbólico las cosas no son muy diferentes... O sí, porque hay una parte que otrora fue extrema –izquierdas y nacionalismos periféricos– y ha decidido asumir cierta racionalidad –aparente, interesada o transitoria– frente a la furia de la Derecha españolista. Los nacionalismos periféricos tienen la ventaja de reconocer que lo son, frente a un PP, Vox y UPN que entienden que su patriotismo no es nacionalista porque es esencial y va de suyo. No niego que los nacionalismos periféricos sean esencialistas, pero parece que han optado por aparcar tácticamente la rauxa en favor del seny: en el preámbulo de la satanizada ley de Amnistía se asume el orden constitucional que la Derecha proclama defender conculcándolo.