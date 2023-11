La Filmoteca de Zaragoza programó recientemente Quadrophenia. Fue una oportunidad para volver a ver este extraordinario film, con la no menos maravillosa e inspiradora música de The Who flotando en la pantalla entre gritos e imágenes de aquel legendario enfrentamiento generacional entre rockers y mods, allá por los primeros años sesenta.

La película, que fue un fracaso en su fecha (Frank Roddam la rodó en 1979, con Phil Daniels como protagonista y un jovencísimo Sting en uno de sus destacados papeles), se puede interpretar a la luz de nuestras claves de hoy como una fábula o metáfora de la eterna sed de rebeldía juvenil y de su respuesta por parte del statu quo. Más exactamente habría quizá que hablar de la dificultar que tenían y tienen muchos jóvenes para integrarse en un sistema que aborrecen, pero que, indefectiblemente, parece esperarles al final de su corto y revolucionario camino, a fin de convertirlos en buenos padres de familia, en mejores ciudadanos y, a ser posible, en consumados burgueses. Los mods, con sus trenkas verdes, sus levi’s pegados al cuerpo gracias al truco de encogerlos llevándolos mojados, con sus motocicletas italianas, marca Vespa o Lambretta y, sobre todo, con un entusiasmo solidario y feroz por la pandilla, el amor, la música y toda clase de juergas protagonizaban guateques, gamberradas múltiples y un incipiente tráfico de drogas a pequeña escala. Anfetaminas, sobre todo. Pills de colores que los colocaban a tope, invitándoles a alejarse de esa plana sociedad sobre la que resbalaban como derrapaban en las curvas las ruedas de sus motos, y a la que pretendían enfrentar las leyes de una nueva era no escrita: la suya. De hecho, una de las canciones emblemáticas de la película, gran éxito de los Who, era la mítica My generation. Una película, como esa canción, dura e hiriente, en especial por su cruel final, que no resuelve nada y queda abierto a las mismas dudas que durante todo el metraje flotan en el rostro y dentro de la cabeza del protagonista. Una historia que nos hace pensar y, al tiempo que recuperamos los viejos discos de Roger Daltrey, Peter Tonwnshend y Keith Monn, soñar de nuevo con los sesenta.