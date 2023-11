Presupuestos y futuro

Llegó la estación presupuestaria, esas semanas en las que nuestros Gobiernos y representantes autonómicos y locales definen, pactan y aprueban las cuentas que van a marcar las políticas y nuestra vida en el día a día.

El lenguaje nos traiciona muchas veces y en el planteamiento de las cuentas también. No miren a ninguna de las bancadas porque en esto suelen coincidir, todos hablan de gasto e inversión dejándose arrastrar por la costumbre, las normas contables o tal vez la mirada a corto plazo.

Escuchen para ver si les suena: inversión urbanística, inversión industrial, inversión en defensa, inversión en infraestructuras, gasto social, gasto sanitario, gasto educativo y así un largo etcétera.

Yo creo que todo aquello que nos brinda un futuro mejor es una inversión y lo que se diluye, se esfuma, lo efímero, es gasto. Por ello la sanidad, educación y las políticas sociales solo las entiendo bajo el termino inversión.

Por ir a lo concreto, cualquier política de prevención es apostar por disminuir los gastos. La mejor sanidad es la que evita que la enfermedad llegue. Los mejores servicios sociales son los que evitan la exclusión y la mejor educación es la que ataja el fracaso.

La semana pasada escuchaba una conversación sobre el subsidio para personas desempleadas mayores de 52 años. Se debate que si subirlo o modificarlo para motivar hacia el trabajo a las personas que se encuentran en esta situación.

Me arriesgo a que me linchen, pero mi propuesta es sustituirlo por empleo de manera general y solo en casos excepcionales mantener dicho subsidio dignificándolo. Pasar del subsidio al empleo garantizado para todas las personas activas. Existen muchas formas de hacerlo, estimulando a las empresas para la creación de empleo y la contratación es una de ellas , pero como el mercado no se lo pone fácil a los más mayores pese a la carencia de mano de obra, les sugiero que se invierta en la creación de empleos protegidos. Promocionando empleo en condiciones dignas e itinerarios de inserción laboral a quienes lo tienen más difícil pasamos de generar gasto a recoger los frutos de nuestra inversión porque tener un salario permite pagar impuestos, consumir, alquilar o comprar una vivienda y todas esas actividades que, sin duda, nos tienen que hacer llegar a la conclusión de que apostar presupuestariamente por políticas sociales es invertir y crear futuro con sus frutos. Tenemos herramientas para hacerlo que no estamos sabiendo exprimir a través , por ejemplo, de las empresas de inserción y los centros especiales de empleo sin lucro.

Desde mi rincón sugiero que nuestros presupuestos sean futuristas y, por lo tanto, muy inversionistas porque si lo hacen el retorno que recibirá nuestra sociedad será enorme. Y a quienes los diseñan, los enmiendan y los aprueban se pongan en la clave de la inversión y hagan el esfuerzo de ir modificando su lenguaje.