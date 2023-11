En unas semanas en las que amnistía se ha convertido en la palabra de moda en el país, reconozco que es tentador meterse a opinar sobre ello. Pero no, que nadie espere en estas líneas el enésimo análisis especializado sobre el pacto entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont después de semejante bombardeo en redes y tribunas varias con visiones de todos los colores, algunas reconozco que muy interesantes. Lo que me ocupa hoy es algo que se parece a ese objetivo de amnistiar al prójimo y que, casi de tapadillo, se ha empezado a perfilar esta semana en Aragón, un ámbito más doméstico e igualmente interesante para analizar que el hecho de si finalmente se rompe España o la Constitución, o ambas o ninguna de ellas. Me refiero a esa suerte de amnistía que se están fabricando las múltiples escisiones surgidas del Partido Aragonés antes de las elecciones del pasado mes de mayo.

Recordemos que el histórico PAR saltó en pedazos a propósito de la reelección de su anterior líder, Arturo Aliaga, y de un congreso que sigue su camino en los tribunales. Esa guerra interna derivó en tres partidos diferentes, todos con la bandera de la autenticidad bien agarrada, dejando tras de sí dos escisiones como Aragoneses, que se echó en brazos del PP para la campaña electoral, y Tú Aragón, que emprendió su futuro de la mano del languideciente Ciudadanos en Aragón. Se dijeron de todo, se insultaron, se acusaron de tramposos, se desearon lo peor en las urnas y en los tribunales, y hasta se boicotearon los unos a los otros para asegurarse de que no levantarían cabeza. En lo organizativo, Aliaga aguantó como pudo hasta que de su círculo de confianza, muy mermado ya entonces, surgió una corriente crítica que le acabó desbancando del liderazgo solo por el hecho de no querer recurrir el primer varapalo judicial recibido del litigio emprendido por Elena Allué y sus Aragoneses. Lo poco que quedaba entonces del PAR pasaba a dirigirlo, por un lado, Alberto Izquierdo, ahora diputado y con mano para gestionar dineritos y cargos de confianza en el Gobierno de Jorge Azcón, y Clemente Sánchez Garnica, en esos momentos senador y al que no le ha caído, de momento, puesto y sueldo institucional. Pues bien, esta semana, Allué salía a la palestra de la mano de Tú Aragón para proclamar la reconciliación de esa escisión con su Aragoneses. Ella siempre ha sido la cara visible de esa primera rama que asumió una integración de facto en la campaña del PP, como independientes pero fieles al proyecto de Azcón, a la espera de un futuro de garantías, tanto en lo personal como en lo colectivo. Y lo cierto es que lo han conseguido... casi todos. Pero quizá no han sacado tanto lustre a sus méritos como esperaban. O peor, ahora han visto que sus excompañeros del PAR, Izquierdo en concreto, ha sacado más provecho siguiendo en el partido, que sus Aragoneses, difuminados en las siglas del PP y con menos cargos de confianza y, ahora, menos dinero del presupuesto bajo su gestión. Así que, por aquello de hacer de la necesidad virtud, han abierto la puerta a reencontrarse las tres escisiones, regresar a sus orígenes y arrejuntarse en el paraguas aragonesista (siempre auténtico, claro), para repensar un futuro mejor. Y la respuesta del PAR de Izquierdo y Sánchez Garnica ha sido... abrir los brazos a esa posibilidad. O sea, tramposos y no tramposos, auténticos y no auténticos emprenden el camino del perdón. Sin dudar y sin arrepentimiento, que siempre se ha considerado la base de toda amnistía (como pasa entre Sánchez y Junts, básicamente), manteniendo la causa judicializada contra la actual dirección del PAR, con Aliaga ya desaparecido y, sobre todo, con un cuestión clave de su enfrentamiento, como es el liderazgo, todavía por resolver. Vamos, todo un galimatías que rozaría el esperpento si no fuera porque van en serio con lo que dicen. Pero, volviendo al origen, lo más divertido de todo es el motivo de su reencuentro, que no es otro que el omnipresente Pedro Sánchez, un enemigo común al que hay que hacer frente unidos. Ya no es la ultraderecha, con la que gobiernan y son majos, es el de la amnistía a Junts la mayor amenaza para Aragón. Un pelillos a la mar a la aragonesa. Como diría el PP, «todo por la silla».