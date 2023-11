Dice el refrán que «a río revuelto, ganancia de pescadores». El dicho tiene dos interpretaciones: la primera alude a las personas que quieren aprovechar situaciones de inestabilidad o desorden para sacar partido, mientras que la segunda incide en que en toda situación adversa siempre tiene una parte positiva. Es esta última, precisamente, la que debería aprovechar Aragón, que en los últimos años se ha situado en el foco de algunas de las grandes inversiones que se han llevado a cabo en España.

Vaya por delante que a Aragón siempre le irá bien si a sus comunidades vecinas les va bien. Sí, también a Cataluña, además de País Vasco, Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja e incluso a Madrid. Se encuentran en el cruce de caminos de todas ellas y sufre (para bien o para mal) las turbulencias políticas que afectan a esos territorios, pero también las fiscales y sociales. Pues bien, Aragón tiene que jugar sus bazas de una forma inteligente para que sea considerado un territorio fiable, estable y rentable unos inversores que miran cada vez con mejores ojos a Zaragoza y su área metropolitana.

La reputación que se ha ganado en las últimas décadas Aragón le ha situado como un polo de atracción indiscutible gracias a las apuestas que han realizado multinacionales como Inditex, Amazon, Microsoft y Lidl, entre muchas otras. Sin embargo, conviene no olvidar que a ello también han contribuido (y mucho) las compañías que llevan décadas asentadas en el territorio y que hacen de embajadoras de la marca Aragón, tanto en España como en todo el mundo. También las start ups y emprendedores que demuestran día a día que el talento cotiza al alza en esta tierra. Nombrar a todas estas empresas, pymes y firmas de reciente creación resulta imposible, pero todas ellas, sus responsables y sus plantillas merecen un reconocimiento que, en muchas ocasiones, no llega.

Quizá por ello sea el momento de poner en el escaparate el ‘feeling’ que Aragón tiene en el mercado nacional e internacional como destino de inversiones que antaño se antojaban una quimera. Esa efervescencia empresarial en sectores tan relevantes como la logística, el automóvil, la energía, el transporte y la agroalimentación, requiere, no obstante, un mayor reconocimiento de puertas hacia dentro, no solo por parte de las instituciones y de la sociedad sino también en el seno de las propias empresas. Creer y creérselo debería ser una virtud y no un defecto o una tara. El éxito de una empresa ha de ser motivo de orgullo. Conviene no esconderlo sino mostrarlo para que otros tomen nota y se contagien.

En las últimas semanas han sido muchos los foros en los que se aprecia la pujanza de las empresas aragonesas. La entrega de Medallas Basilio Paraíso, los premios de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA), los galardones MetalíZate de la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza (FEMZ), la gala de la Edificación Aragonesa o los premios Liderazgo Femenino son el mejor espejo en el que mirarse en un momento en el que los presagios sobre la desaceleración de la economía no parecen afectar al tesón de la clase empresarial de la comunidad. Incluso algunos reconocen que las expectativas en este cierre de año son buenas y que existen proyectos y un horizonte optimista.

Es cierto que en los últimos días han sido muchas las voces que alertan de que la inestabilidad política en España –tras la investidura de Pedro Sánchez al frente de un Gobierno tan inestable– puede pasar factura a la evolución de la economía. En las últimas semanas muchos empresarios han puesto el grito en el cielo y han pronosticado la pérdida de confianza de los inversores en España, además de otras catástrofes. Sin embargo, mal haría el tejido productivo aragonés si propagase un mensaje pesimista antes de que los indicadores reflejen que la economía comienza a flaquear.

Aragón tiene hoy tirón, los empresarios gozan de gran reputación, los inversores tienen en el punto de mira a la comunidad y los datos demuestran que, pese a todo, el mercado laboral carbura, las exportaciones siguen creciendo y el consumo se mantiene. Que el ruido no ponga límites. Es hora de creer.

