Lo llevo pensando un buen rato y sigo vacilando acerca del título más adecuado para este artículo: ¿Fugas de legalidad o Legalidad a la fuga? Ésa es mi duda. Como ven, me he decantado por la primera de las opciones, pero no estoy plenamente convencida, y no lo estoy porque no es un asunto trivial o meramente estilístico. Aunque sean parecidos cada sintagma da nombre a una situación diferente.

He descartado «legalidad a la fuga» no tanto porque pueda parecer una expresión superficial o insustancial sino porque resulta, a mi juicio, demasiado lineal para dar cuenta del fenómeno al que quisiera dar nombre. Por otro lado, es más que probable que al leer «legalidad a la fuga» a muchos les venga a la cabeza, en un acto reflejo, el título de película Novia a la fuga. Eso le confiere cierto aire de frivolidad del que prefiero huir, no está el horno para bollos.

Mi pretensión con «fugas de legalidad» es transmitir la idea de que, como en todo sistema (hídrico, hidráulico, sanguíneo, bancario… ya ven que los hay de todo tipo), en el jurídico pueden darse fugas. Así, la fuga podrá ser de agua, de fluidos, de sangre, de activos financieros… o de legalidad. Ése es el supuesto al que aspiro a dar nombre. En las «fugas de legalidad» no es la legalidad la que está a la fuga, no es la legalidad la que, tomada en su conjunto se fuga. Lo que ocurre es que el sistema de legalidad tiene fugas, algo de ella se escapa. Y claro ésa es una pérdida que no podemos permitirnos por lo que se hace preciso encontrar el punto en el que se produce la fuga y obturar. Del mismo modo que ocurre con los escapes de gas, cuando es la legalidad la que se escapa el peligro es indubitado. Me explicaré. Como dice Peter Sloterdijk, la sociedad es un sistema de distancias. Y yo matizaría: la sociedad es un sistema jurídicamente organizado de distancias. Distancias ideológicas, distancias de religión, de renta, de edad, de color, de género… –completen este breve listado con todas las distancias que aprecien y se les ocurran–. Pues bien, para que esas distancias no supongan un obstáculo para la supervivencia y funcionamiento social es necesario que su articulación jurídica tenga, como cualquier forma arquitectónica, una sólida cimentación y basamento. Lo que, traducido en términos jurídico-políticos de legalidad y legitimidad significa que el ensamblaje normativo de un sistema, que por ser tal afecta no sólo a todos los elementos individualmente considerados sino también a la relación existente entre ellos, ha de contar con el mayor grado de consenso posible y, en su defecto, con el menor de disenso.

La unanimidad, por supuesto, ni es esperada ni deseada pues esa sociedad de distancias no tiene nada de mecanismo. Durante un tiempo no menor estuvimos convencidos de que toda sociedad era un organismo y hoy, en vista de acontecimientos de aquí y de allá, diría que Sloterdijk no se equivoca cuando dice que somos pura espuma.

Y la espuma, como saben, es sumamente frágil y delicada. En ella cualquier fuga altera su estructura, y si es de legalidad, ya ni digamos.