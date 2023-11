Mesura y cordura para todos

A los ciudadanos de a pie, quienes cada día nos toca estar volcados en la solución de nuestros asuntos cotidianos, que nos levantamos con ganas o sin ellas para cumplir con nuestros deberes, que buscamos lo mejor para nuestra familia, que intentamos cumplir con eficacia en nuestro trabajo, en definitiva, que queremos ser felices, no se nos puede añadir otra carga, aquella que los políticos con afán de vanagloria y poder nos echan en nuestras espaldas, buscando el beneficio propio y de los adláteres que les circundan. Estamos hartos de violencia, de odio, de envidias y de las manipulaciones que cada día se infligen en el alma social, proveniente de personajes malvados, de derechas, de izquierdas, de centro… todos los que proclaman incendiarios discursos: políticos, periodistas, columnistas, artistas y un largo etcétera de personas influyentes, que por un plato de lentejas se venden al mejor postor.

A nadie de estos, en realidad, les importa nada del ciudadano, sólo quieren servirse de él para mantenerse en la poltrona del poder y seguir comiendo del pesebre que les alimenta; por eso, rugen como leones y se tiran a su presa con fauces perversas, sin importarles en absoluto los daños directos y colaterales que producen.

Deberíamos ser conscientes de que, desde los ámbitos del poder, nos están haciendo mucho daño a los ciudadanos. Los valores humanos en los que creemos nos los están pisoteando con las estratagemas políticas, que son el cauce por el que discurre la mentira, la falta de decoro, la manipulación y el disfraz. Nos estamos convirtiendo en obsesos, cada cual de sus fobias y de sus filias.

Cada ser humano llevamos en nuestro corazón el deseo de vivir en paz, pero las circunstancias personales, familiares o profesionales nos encadenan hacia estados de ánimo propensos al desequilibrio, y en medio de esta situación penosa, nos viene encima el peso aberrante de otro conflicto a más alto nivel, el de la política nacional, que en estos días nos lleva a la disonancia social. Las televisiones, las radios, los periódicos, las redes sociales, todos remueven el fuego de la hoguera, cada cual, a ver quién lo atiza más y mejor.

La deshumanización no se produce de la noche a la mañana, hay un proceso lento pero continuo, que va despojando a la persona de su dignidad. Es entonces cuando el ser humano está desprovisto de sus valores, el mejor momento para manipularle y alentarle para que saque de sí lo peor que lleva dentro. Me siento inconforme con muchas de las cosas que están ocurriendo, no se puede alentar acosos en la puerta de otros partidos, no se puede tildar de dictadura a nuestra democracia, no se puede amnistiar a personas que no se arrepienten de sus delitos, no se puede disfrazar el lenguaje para encajar leyes injustas, no se puede pedir mesura y cordura cuando quien la pide no la vive.

Como ciudadano me siento disgustado y con pena por lo que está ocurriendo. Por eso, si se pide mesura y cordura, que sea para todos; para los de izquierdas y los de derechas, para los independentistas y los que están en contra. Mesura para que todos frenemos aquellas conductas que degradan la dignidad y la igualdad de las personas; cordura para que todos intentemos pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Y si alguien se atreve, podemos añadir la amabilidad como actitud. Creo en el poder oculto de la amabilidad, como esa disposición habitual para hacer el bien a uno mismo y a los demás. El mundo necesita amabilidad en esta vorágine política, social y económica; necesitamos hacer trabajar a la voluntad como puente entre la inteligencia y la afectividad. Está bien que hagamos de la necesidad virtud, pero evitemos que este camino nos lleve a la necedad.