Pederasta, apostólica y romana

El informe publicado hace unas semanas por el Defensor del Pueblo en relación a los casos de pederastia en el seno de la Iglesia católica es demoledor. Se estima que en España el número de personas adultas que han sufrido abusos en el seno de la Iglesia ronda el medio millón. Esta cifra, que es una estimación a partir de encuestas, ha sido obtenida con la misma metodología que en países como Francia. Hay que decir que en Francia, un país mucho más grande, la cifra de abusados en el seno de la Iglesia es de 330.000 personas. La Conferencia Episcopal ha criticado el estudio asegurando que es exagerado.

Sin embargo, familiares míos que fueron a colegios católicos zaragozanos en la década de los 50-60, cuentan que todo el mundo sabía que con el cura fulanito no había que confesarse, y que el hermano zutanito tocaba de más. Otro familiar cercano me cuenta que, en su infancia en un pueblo, nadie permitía que el cura se quedara a solas con su hijo. Pregunten a gente que estudió en colegios de curas antes de los 80 y verán qué sorpresas. Seguramente la cifra de abusos es mucho mayor que en Francia, porque aquí la Iglesia ha sido todavía más intocable e impune. Otra de las disculpas que usa la Conferencia Episcopal es que no solo en la Iglesia hay abusos, y tienen razón, la mayoría se producen en el hogar. Sin embargo, ¿hay alguna organización a lo largo y ancho del mundo con más casos de pederastia que la Iglesia católica? Que en la Iglesia hay un porcentaje de abusadores de niños mayor que en la sociedad es evidente, pero lo verdaderamente grave es el encubrimiento generalizado y sistemático que se ha dado dentro de la institución.

Por ejemplificar, podemos hablar del papa Ratzinger, que aceptó en su diócesis a sabiendas a un pederasta trasladado. También cabe nombrar al padre John, un californiano al que exiliaron en un pueblo aragonés cuando supieron de sus abusos. Nunca los denuncian, los trasladan. Por eso, pocos de estos violadores han acabado entre rejas. Quería reservar las últimas líneas para recordar la propuesta del Defensor del Pueblo de crear un fondo para las víctimas de abusos de la Iglesia. Loable propuesta, salvo porque la idea es que lo financie el Estado. Es decir, después de que han violado, han abusado y han encubierto los delitos, la indemnización la pagaremos los contribuyentes mientras ellos siguen sin pagar ni siquiera el IBI. Pederasta, apostólica, romana e intocable.