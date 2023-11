Por tantas Cármenes

Ella no recuerda bien las cosas pasan y sin embargo recuerda perfectamente las cosas que sucedieron cuando era una muchacha y se escabullía para no ser ni nombrada ni vigilada. El otro día me la volví a encontrar, ya tiene 80 años, y sigue reconociéndome, me pregunta por mi familia -no sé a cuál de las dos familias se refiere-, pero siempre me pregunta por la familia y yo le digo que las niñas ya muy mayores y que mamá bien y que las hermanas cada una a sus cosas, ella afirma con la cabeza y deja que la mujer que la cuida interfiera en la conversación diciéndome que doña Carmen tiene que volver a casa, que este noviembre es muy ventoso y a ella, a doña Carmen, no le gusta el viento, yo asiento y me gustaría besarla, pero sé que no lo entendería y es mejor no hacer las cosas que ella pueda no comprender y le hagan sentirse así como incómoda. Siempre me despido de ella con la sensación de que puede que sea la última vez que nos encontremos y siempre cuando la veo desaparecer, cobijada por la mujer que la cuida, pienso que la vida no la supo tratar y que ella quiso tratar a la vida cuando la vida resultaba intratable y era mezquina.

Hace muchos años, cuando yo tenía 8, no era doña Carmen, era simplemente Carmen y no tenía pizca de vergüenza y se reía de casi todo cuando coincidía con ella en el ascensor a las ocho de la mañana. Yo iba al colegio y ella llegaba para atender a unos vecinos que eran mayores y estaban delicados y Carmen los trataba como si fueran sus padres, les cantaba canciones y a mí me encantaba su risa y su alma gitana y libre y en casa la espiaba a través del patio de luces, la veía cocinar y planchar, hasta que le gritaba: «Carmen, luego iré al parque. Bájate a los abuelos y así me enseñas la canción esa de Tatuaje». Y Carmen me hacía caso y bajaba al parque y me cantaba la canción de Tatuaje y otras que apenas recuerdo. Fueron diez años viéndola a diario hasta que un día, tendría unos cuarenta años, nos dijo que a los abuelos los iban a ingresar en una residencia y que ella debía pensar en su futuro y su futuro pasó por casarse con un tipo despreciable en un tiempo en el que las mujeres soportaban todo en una especie de espiral de la que nadie hablaba. Y poco a poco Carmen fue doña Carmen, porque así lo quiso su marido y Carmen dejó de reírse y doña Carmen se convirtió en una mujer muy alejada de aquella muchacha que cantaba Tatuaje. Creo que por eso le gusta tanto que nos encontremos en la calle y siempre pienso que la próxima vez la besaré y le susurraré: «Él vino en un barco de nombre extranjero…». Quizá ya no se acuerde.