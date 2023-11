Viajo en AVE de Zaragoza a Málaga. Llega con media hora de retraso, como suele ser habitual en los últimos meses. ¿A qué se deberá?, porque los trenes de las compañías privadas están en hora puntual. En la estación malagueña María Zambrano me recoge un amigo y no vamos en su coche hasta La Línea, donde tengo que impartir dos conferencias en la sede de la UIMP (Universidad Internacional Menéndez Pelayo) del Campo de Gibraltar.

Viajamos durante poco más de una hora por la autovía A-7, que va desde la frontera con Francia por Barcelona hasta Cádiz, y mi amigo me va indicando varias señales que han sido cambiadas hace poco. «¿Qué opinas de esto?», me pregunta. Pongo cara de no entender nada y añade: «Mira esa señal». La miro y leo en voz alta: «Salida 1.070. Estepona». Añade mi amigo: «Pues antes era la «Salida 1.070», y así miles de señales». De nuevo cara de seguir sin saber de qué se trata, y me lo explica: «Hasta hace poco la A-7 comenzaba en el kilómetro cero en Andalucía, pero lo han cambiado, y ahora el kilómetro cero lo han puesto en Cataluña; otra cesión a los independentistas».

Tal vez, pienso, pero voy un poco más allá y le digo a mi amigo que cambiar todas las señales para adaptarlas a la nueva medición de los kilómetros ha supuesto cientos de miles, quizá millones, de euros. Mi amigo reitera que es cuestión de ceder ante las presiones de los independentistas, que así consiguen que algunas carreteras españolas tengan su inicio en Barcelona. Yo insisto en el dinero que ha costado cambiar todas esas señales, pues es competencia del Ministerio de Obras Públicas, o como se llame ahora, que también cambian de nombre cada dos por tres y esos frecuentes cambios suponen otras tantas carretadas de euros. Ambos nos preguntamos que de quién serán las empresas encargadas de sustituir, cada tres por dos, tantos carteles a costa de nuestros impuestos.

Y así pasamos la hora y cuarto, para al final concluir que quién será el ministro o el secretario de Estado o el director general agraciado con una plaza de miembro del consejo de Administración de una de esas empresas cuando, capricho del presidente del Gobierno por medio, cese como cargo público y tenga que buscarse los garbanzos en una empresa privada, sea independentista o no, que en esto de los negocios a costa de las contratas públicas suele ser lo de menos. Entre tanto, nos siguen abduciendo con todo esto de la amnistía y tal y cual.

¿A que lo de las puertas giratorias ya les suena de otras ocasiones similares? Pues eso mismo.