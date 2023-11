Reflexiones sobre nuestra Constitución

En el transcurso de la discusión de las enmiendas al artículo 2º de nuestra Constitución (CE), y cuando Jordi Solé Tura presidía la Ponencia, llegó un mensajero con una nota de la Moncloa señalando cómo debía redactarse: «La Constitución española se fundamenta en la unidad de España como patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la indisoluble unidad de la nación española». Casi exacto con el actual artículo 2º de la CE. Es evidente que su redacción no fue producto de la actividad parlamentaria y sí de la imposición de fuerzas ajenas a la misma. Tal hecho lo cuenta Jordi Solé Tura ya en 1985 en su libro Nacionalidades y Nacionalismos en España. El historiador, Josep M. Colomer, en España: la historia de una frustración, nos da más detalles sobre la nota. De la Moncloa llegó Gabriel Cisneros, advirtiendo a los miembros de la Ponencia que el texto contenía las «necesarias licencias» y que no se podía modificar una coma, debido a un compromiso entre el presidente del Gobierno y los «interlocutores de facto», muy interesados en el tema. Esto hizo que uno de los miembros de la Ponencia, el centrista José Pedro Pérez Llorca, se pusiera firme y levantara el brazo con la mano extendida para hacer el saludo militar. Mas, no ha interesado divulgar este dato. Nunca un constitucionalista, ni siquiera los más prestigiosos lo han mencionado. Ni la mayoría de los políticos ni de los intelectuales españoles. El silencio es sospechoso.

La vigilancia del poder militar en la Transición también la constatamos, ya que las Fuerzas Armadas están incluidas en el Título Preliminar de la CE, que trata de los elementos fundamentales del Estado y la Nación. Es el artículo 8.1. Las FFAA, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Este lugar tan destacado de las FFAA contrasta con la mayoría de las constituciones democráticas, que las ubican en otro título no tan prominente que trata del gobierno y la administración y limitan sus funciones a la defensa externa del país. Francisco Fernández Segedo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, explica tal ubicación en el artículo La posición constitucional de las FFAA en España. Reflexiones en torno al artículo 8 de la Constitución de 1978. El artículo 8 de la CE tuvo como referencia clara el artículo 37 de la Ley Orgánica del Estado de 1967, dedicado a las FFAA: «Las FFAA de la Nación, constituidas por los Ejércitos de Tierra, Mar, Aire y las Fuerzas de Orden Público, garantizan la unidad e independencia de la Patria, la integridad de sus territorios, la seguridad nacional y la defensa del orden institucional». La transición política explica la excepcional y privilegiada ordenación constitucional de las FFAA. La quiebra del ordenamiento jurídico-político del franquismo a través de los cauces previstos por el mismo para su reforma, ilustra acerca de la originalidad de nuestro proceso de transición: de un régimen autoritario a un sistema democrático. El proceso de asunción de un poder constituyente originario viene coartado, por el hecho de que la iniciativa del proceso es tomada por los órganos constituidos del anterior ordenamiento. En este complejo proceso de transición, el papel de las FFAA bajo la dirección del rey, cuyo mando supremo ejercía, según el artículo 6 de la Ley Orgánica del Estado de 1967, sería clave para su feliz culminación. Tal privilegio, como se sugirió en el debate constituyente, no fue un halago a las FFAA, sino el reconocimiento de una realidad fáctica. Tal idea está presente en las palabras de Herrero de Miñón: «las FFAA en la España real de hoy y en el Estado de Derecho del Occidente constituyen una pieza clave para el mantenimiento de ese orden» (del orden constitucional). Y en las del diputado socialista, Solana Madariaga (Luis), en el Congreso: «La realidad es que estamos ante un hecho, y en los temas de guerra, de la defensa, los hechos priman sobre cualquier otro planteamiento». En definitiva, parece claro que el tratamiento constitucional de FFAA respondió a la constatación de una realidad preexistente que el poder constituyente asumió y procedió a constitucionalizar. De lo expuesto no supone que las FFAA pudieran legitimar una intervención militar si considerasen que se dan los supuestos del artículo 8º de la CE. Ni tampoco del Rey, aunque el artículo 62 de la CE, le reconozca: El mando supremo de las FFAA. Ese mando tiene un aspecto representativo o simbólico. El mando sobre las FFAA corresponde al Gobierno, según el artículo. 97 de la CE: El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado… Conviene recordar que nuestra CE tiene ya 45 años y los que pudimos votarla tenemos ya más de 63 años. La España de hoy es muy distinta a la de 1978. Por ello, los dos artículos de la CE mencionados podrían ser modificados. El 2º reconociendo otras naciones, que podría servir para encauzar el problema territorial. El 8º buscando otra ubicación a las FFAA, como acontece en el resto de las constituciones democráticas. Todos los países democráticos revisan periódicamente sus constituciones.