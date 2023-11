¿Qué está pasando, alcaldesa?

Algo huele raro en la plaza del Pilar y nadie sabe exactamente ni por qué ni desde cuándo. Parece obvio que las cosas no marchan bien en el Ayuntamiento de Zaragoza o, como mínimo, no todo lo bien que cabría esperar después de que el Gobierno municipal de la alcaldesa Natalia Chueca obtuviera un holgado resultado en las urnas el pasado 28M. Quince concejales y un apoyo debilitado pero imprescindible de Vox para sacar adelante todo lo que quisiera sin necesidad de compartir la planta noble de la casa consistorial. Y se acerca a diciembre sin presentar un presupuesto para 2024... En Valencia, la alcaldesa María José Catalá, también del PP, a estas alturas ya lo tiene hasta aprobado en el pleno, con los votos de la extrema derecha. Pero allí gobiernan juntos, es más sencillo. En Sevilla, el regidor José Luis Sanz, del PP y gobernando en solitario, ya ha prometido presentarlo la próxima semana. Igual que José Luis Martínez Almeida en Madrid, que ya lo lanzó a principios de mes. Les unen los equilibrios políticos, similares en todas ellas, con la formación de Santiago Abascal de sustento.

¿Y por qué en Zaragoza no está presentado ni tiene visos de estarlo en breve? Quizá porque en la capital del Ebro están a otra cosa. O, mejor dicho, a otras cosas porque, entre despistes inexplicables y errores que nadie sabe cómo ni quién los ha cometido, los fuegos se apoderan de la gestión municipal, ahora que han pasado los tiempos de subirse a lomos de Fújur y lo de meterse en el barro nacional de la amnistía empieza a no dar más de sí a nivel municipal. Los zaragozanos aprietan, es un público exigente, y ya le reclaman más atención al día a día doméstico. Y ya se sabe que pedir paciencia al contribuyente no es la mejor receta.

Los ciudadanos han visto en pocas semanas que el PP no es tan inmaculado siempre en su gestión diaria y que un «error» (humano, informático o del tipo que sea) puede hacer que se pierdan 7,4 millones de euros de ayudas estatales porque, sencillamente, no se solicitaron. Y se pueden enredar en la dialéctica que quieran, pero están en manos del Gobierno central, sobre todo después de que haya una prueba tan evidente como decirle por carta al ministerio que el fallo es del consistorio y que fue provocado porque estaban recién llegados a su puesto o porque era julio y ya era época de vacaciones en el consistorio.

Esto se conocía el día 6 de noviembre y el pasado viernes, solo 18 días después, se decide que al número dos del área que dirige Tatiana Gaudes, precisamente el concejal delegado de Movilidad, Miguel Ángel García Muro, se le releva en el cargo por otro edil. ¡Cinco meses después de nombrarlo se dan cuenta de que hay alguien mejor para ese puesto! Y, por si fuera poco, mañana lunes empieza la comisión de investigación por la decisión, también en este área, de ampliar cuatro años más el contrato del autobús urbano a Avanza de forma unilateral y sin debate previo. Un órdago con poco futuro, porque la ley es clara al respecto, pero que tiene a Vox en la bancada de enfrente, la que le toca de verdad, junto a PSOE y ZeC en la oposición.

Así que pongamos todo en su contexto actual y veamos la foto fija del momento: el único partido que le puede aprobar el presupuesto va a estar este lunes un ratito con las conversaciones por las cuentas y otro ratito atizando al Gobierno de Chueca por la contrata del bus. El área de Movilidad sale muy tocada de este mes de noviembre para olvidar y con la sensación de que todo esto, si hubiera pasado en 2019, ya habría tenido un culpable claro: la herencia recibida del mandato anterior. El problema al ser en 2023 es que eso solo señalaría a la alcaldesa.

Y, mientras tanto, el todopoderoso equipo del PP con 15 concejales es incapaz de presentar un proyecto de presupuestos propio con el que poner en marcha el reloj y demostrar el músculo que sí han demostrado otras veces con 10 y 8 ediles y en la oposición. Se puede pensar que todo este retraso lo provoca Vox, y es verosímil viendo cómo está el patio en Huesca y el efecto que puede tener en Zaragoza el enfado de la extrema derecha... También da que pensar que el ambiente en el seno del Gobierno no parece ser tan idílico como hace solo cinco meses. Hay un tufillo extraño a mal rollito... y aún les quedan más de tres años juntos.