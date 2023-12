No hay concordia sin salir de la trinchera

Dignidad, justicia y reparación. Dignidad, justicia y reparación. Dignidad, justicia y reparación... No sé muy bien cuántas veces habría que decirlo, quiénes deben hacerlo o en qué foros pero lo que está ocurriendo con la ley aragonesa de memoria democrática empieza a chirriar más de lo normal. Y no canta tanto porque el Gobierno actual de PP-Vox haya decidido cargársela de un plumazo, que es legítimo y está en su derecho aplicando una mayoría que emana de las urnas. Es más cantoso que se presente esta semana en las Cortes un plan que llega para sustituirla, en un formato que no es el de otra ley –sería lo lógico si tan seguros están de que la anterior no sirve–, y que además se bautice como de la concordia cuando la derogación de esa otra ley se impulsa un 20N. No era casualidad, no cuela, y sabían que solo podía generar discordia.

Lo cierto es que analizando el contenido de ese plan de concordia futuro, siendo sincero, es imposible decirle que no. ¿Quién puede estar en contra de la defensa de los derechos humanos? Es un documento tan blanco en el fondo y en la forma que lo suscribiría cualquiera. Pero el poso que deja es que uno nunca sabe si es un ejercicio de buenismo para que la oposición tenga más difícil rechazarlo o simplemente es que no tenían muy claro cómo salir de este entuerto. Pero de ahí a hacernos entender a los ciudadanos de que este plan es su versión mejorada... No cuela. Sería más sencillo de entender explicando a todos que para gobernar Aragón y darle estabilidad los próximos años hay que contentar a una extrema derecha que sí tiene claro qué quiere y por eso lo llevaba en su programa. Y que con ello obliga al PP a una imagen que ya había abandonado hace años como era la de no condenar los crímenes de la dictadura. Las de todas las dictaduras, también de izquierdas, eso sí, pero también la de Franco. O al menos no revolverse cada vez que le ponían en el brete de pronunciarse en un debate sobre ello. Porque la ley de memoria democrática lleva implícita la condena a los crímenes del franquismo, el reconocimiento de que hubo una represión brutal que se tradujo en miles de cadáveres y que muchos aún no han recibido una digna sepultura y una justa y reparadora despedida de sus familiares. Por eso es ley y por eso salió adelante en ese mismo parlamento con una mayoría igual de legítima que la que ahora tienen. Sin el voto del PP, es verdad, pero no porque esta idea de la concordia haya sido alguna vez su fórmula mágica para el consenso. Es imposible que alguien en el PP del presidente Jorge Azcón se salga del carril de la concordia. Es lo que le sujeta lejos de ese límite en el que se mueve Vox con tanta comodidad. El partido que alude a los subcampeones para referirse al bando republicano de la guerra civil o se mofa de la coincidencia con el 20N alegando que también era el día de los derechos de la infancia. La de los huérfanos que dejó el dictador. Pero no pasa nada, son esas cositas de Vox que solo a ellos les hace gracia, quiero creer. Pero el presidente ha tenido vista a la hora de poner al frente de este plan a la consejera de Presidencia, Tomasa Hernández. La jueza ha demostrado veteranía y solvencia en su complicada intervención de esta semana en las Cortes. Ha puesto sobre la mesa una alternativa que no cruza esa línea roja del fanatismo, aunque se mueva en un maremagnum que mezcla la represión franquista con el terrorismo de ETA y el yihadismo... Todos son víctimas. Y a la vez ha mantenido la consignación que ya tenía la ley en el presupuesto (200.000 euros) y ha abierto las puertas de su despacho a las asociaciones memorialistas para calmar las aguas y la incertidumbre. Las exhumaciones no se pararán, dice ella ahora. Luego tendrá que repartir las ayudas y demostrar. Pero de momento este sapo lo ha sacado con nota, en mi modesta opinión, y no era sencillo. No es tanto pedir que al menos tengan claridad en lo que se pretende y dejar de jugar al despiste. Por aquellos que siguen en las cunetas y por todas esas generaciones que fueron testigos y víctimas, y que siguen vivas, de lo que hoy algunos se empeñan en decir que no existió. Para eso también sirve la memoria. La concordia es otra cosa.