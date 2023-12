El infierno de Palestina

Vuelven a caer las bombas sobre Gaza incluso con más frecuencia que antes de la tregua. En Cisjordania son más de cien los palestinos muertos y la cifra se incrementa cada día. Uno de los ejércitos mejor pertrechados del mundo se dedica a machacar a la población civil, a asesinar a niños, mujeres y hombres. Les da igual. No sienten la más mínima culpa. Tienen barra libre. Llevan décadas matando y robando con absoluta impunidad, ignorando las resoluciones de Naciones Unidas y comportándose con los palestinos como los nazis se comportaron con ellos. Ni más ni menos. No hay cámaras de gas pero hay aviones, drones y artillería que reduce a escombros barrios enteros produciendo miles y miles de muertos. Todo les está permitido con el apoyo de EEUU y el silencio cómplice de una gran parte de la comunidad internacional. Los dirigentes sionistas no quieren la paz, quieren quedarse con todo el territorio de Palestina, incluso más. Ese es su proyecto y la población no judía les estorba. El Secretario General de Naciones Unidas dijo en su momento lo que debía de decir. Y Pedro Sánchez lo mismo. Una cosa es repudiar el terrorismo y lamentar con la misma fuerza sus efectos en vidas humanas, y otra tragar y tragar las barbaridades que están cometiendo con reiteración y alevosía. Y cuando se les reclama que deben de cumplir el Derecho Internacional, que deben de poner fin a esta masacre, los señoritos consentidos y malcriados se enfadan y retiran a su embajadora. Pues adiós. Denunciar el genocidio contra la población civil es una cuestión de dignidad, de humanidad. Por eso cuesta aceptar la posición de las derechas que pasan de afirmar la necesidad de reconocer el Estado palestino en tiempos de Rajoy a su posición actual de equiparar Hamás al pueblo palestino, lo cual es propio de profundos ignorantes o de gente muy perversa. Una vez más hay que decir que todo no vale en política y que muchos estamos hartos de tanta maldad.