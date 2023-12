Los nuevos dictadores del siglo XXI

Sergei Guriev y Daniel Treisman en el libro Los nuevos dictadores. El rostro cambiante de la tiranía en el siglo XXI hacen una distinción entre las dictaduras del siglo XX, las dictaduras del miedo, con las de inicio del XXI, dictaduras de la manipulación.

Los tiranos clásicos del siglo XX –Hitler, Stalin, Mao, Franco– fueron responsables de la muerte de millones de personas. Se propusieron construir nuevas civilizaciones dentro de sus fronteras muy vigiladas –y a veces en expansión–. Controlaron el comportamiento público y la vida privada. Crearon un partido disciplinado y una brutal policía secreta. No todos estos dictadores eran asesinos genocidas, pero incluso los menos sanguinarios eran expertos en proyectar miedo. El terror era su arma.

A finales de siglo XX algo cambió. Los hombres fuertes de todo el mundo acudieron a las reuniones con trajes serios en lugar de con casacas militares. La mayoría dejó de ejecutar a sus oponentes en estadios. Muchos volaron a la conferencia anual de Davos para codearse con la élite mundial. Estos nuevos dictadores contrataron a consultores políticos, organizaron programas de radio y televisión, a los que los ciudadanos podían llamar. Enviaron a sus hijos a estudiar a las universidades de Occidente. No aflojaron su control sobre la población, ni mucho menos, sino que trabajaron para diseñar instrumentos de control más eficaces. Pero lo hicieron actuando como demócratas. Obviamente, estos dictadores no tienen nada que ver con los Hitler, Stalin, Mao o Franco. Su objetivo central sigue siendo el mismo: monopolizar el poder político. Se dan cuenta de que la violencia no siempre es necesaria, ni siquiera útil. En lugar de aterrorizar a los ciudadanos, los controlan remodelando sus creencias, utilizando la manipulación. Son los dictadores de la manipulación. Los Putin, Orbán, Erdogan…

Estos siguen unas reglas. La primera es la popularidad. A diferencia de los déspotas clásicos, se preocupan por los índices de aprobación. En cualquier régimen, la prosperidad aumenta la popularidad del gobernante. Mas, la prosperidad puede desaparecer. En este caso utilizan la represión para contener el descontento. Pero como último recurso. Si la economía va mal y la verdad está en su contra, se distorsiona. Manipulan la información. Son previsores; en la bonanza se preparan para la crisis. Los éxitos son suyos, incluso los del azar y se construyen una reputación de profesionalidad, y fingen que gobiernan para todos. A la vez consolidan el control de los medios. Lo hacen con discreción para mantener su credibilidad, compran a los propietarios de los medios y fomentan la autocensura. Esto les permite en las dificultades, desviar la atención de los resultados malos y culpabilizar a otros. Orbán culpa a la UE de sus fracasos. En la crisis de los refugiados de 2015 para remarcar más su identidad, confrontó con la UE y se hizo referente de la ultraderecha europea. Alcanzada su aceptación, utilizan su popularidad para consolidar su poder. La popularidad suele ser contingente, sube o baja. Por ello, invierte parte de ella en otras palancas políticas de control. Convoca elecciones y referéndums y, al obtener grandes victorias, reivindica su mandato para adaptar las instituciones a sus intereses: realiza cambios constitucionales, pone en los tribunales y organismos reguladores a personas leales; y cambia la ley electoral. Un ejemplo, la Hungría de Orbán. En 2011 se aprobó la nueva Constitución. Desaparecía del nombre oficial «República», pasando a llamarse solo «Hungría», distanciándose de la tradición republicana magiar, y afirmando las raíces cristianas: la familia era la unión conyugal de hombre y mujer y se protegía el feto desde su concepción. Se redujo el poder del Tribunal Constitucional, impidiéndole controlar al Ejecutivo. Modificó la ley electoral, recortando el número de parlamentarios en un sistema unicameral de 386 a 199.

Fingen que son democráticos. Como todos defienden hoy la democracia, simulan que adoptan las reglas de la democracia. Desde fuera se ve como hipocresía, mientras que en casa –e incluso a veces en el extranjero– muchos no la ven. Singapur dice ser una democracia, y a menudo así se la considera. Celebra elecciones periódicas. «Usted tiene derecho a llamarme lo que quiera –replicó Lee Kuan Yew a un periodista crítico–, pero, ¿necesitó ser un dictador cuando gano sin esfuerzo alguno?» Se le olvidó añadir que ganar siempre, sin esfuerzo alguno, es la señal que identifica a estos nuevos dictadores.

Se abren al mundo. En ocasiones, limitan los medios de comunicación extranjeros. Pero por lo general reciben la entrada de personas, capital y datos, y saben cómo beneficiarse de ellos. Se incorporan a las instituciones internacionales.

Se dirigen a grupos potencialmente favorables en Occidente a través de la propaganda en Internet y hackean las voces críticas. Además, emplean la infraestructura subterránea de empresas y bancos en paraísos fiscales para proteger su dinero y atraer a las élites occidentales.

Por último, evitan la represión violenta, o por lo menos la ocultan si recurren a ella. En las sociedades modernas, la brutalidad desacredita al líder. Para un dictador de la manipulación, la violencia explícita contra la gente es un fracaso. Cuando se es popular, ser violento es contraproducente, y puede socavar la imagen de un líder ilustrado.