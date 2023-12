La financiación autonómica sigue a la espera

La reunión celebrada ayer en Madrid del Consejo de Política Fiscal y Financiera dejó claro que ese complicado debate con las comunidades como es el del modelo de financiación autonómica está todavía lejos de resolverse, a pesar de que la necesidad de abordarlo y despejarlo es acuciante desde hace demasiado tiempo. Aragón ha puesto muchas veces el acento en ello, con gobiernos de diferente color político, y ahora forma parte de ese nutrido grupo de autonomías que expresan su malestar hacia el Gobierno de Pedro Sánchez agravado por el recelo latente de que las conversaciones con territorios como Cataluña van por otro lado en estos momentos.

No es un debate superficial el que requiere ese modelo de financiación autonómica. Las aspiraciones aragonesas pasan por constatar si aparecen reflejados en ese reparto aspectos tan cruciales como la despoblación y la dispersión geográfica, que afectan sin duda a la prestación de los servicios. Pero tampoco está claro que el resultado final se aproxime algún día a ese deseo, ya que ni siquiera en ese frente común que parecen conformar las comunidades gobernadas por el PP y la de Castilla-La Mancha, con el socialista Emiliano García-Page al frente, a la hora de criticar las decisiones del Ejecutivo y de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende una tesis unánime.

Con el enfado generalizado por la ausencia de Cataluña en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, parece que todo pasa a un segundo plano en un debate con muchas aristas y demasiadas posiciones enfrentadas. Esa bilateralidad frente a la multilateralidad que reclaman las demás autonomías, Aragón incluida, copa todos los focos y no descubre lo que de verdad esconde tanta espera con la financiación auonómica: la disparidad de criterios y la necesidad de darle una vuelta de tuerca al modelo actual. ¿En qué dirección? Esa es la pregunta clave. El PP valenciano no pide lo mismo que el aragonés, por ejemplo. Y satisfacer a ambas comunidades, y a otras muchas, es lo realmente complicado.

Mientras tanto, la consejera de Economía de la DGA, Mar Vaquero, se aferra a la «decepción» que era la de prácticamente todos los asistentes menos la ministra. Por no avanzar en ese debate de la financiación, por el retraso con el que se les daba a conocer el dinero que el Estado transferirá a las comunidades en 2024 con el presupuesto aragonés ya lanzado --aunque se ha encontrado con 30 millones más–, y porque no se ampliaran los detalles sobre la posible condonación de la deuda para el resto de territorios que no son Cataluña.