El precio de Iglesias

Sin pretender en absoluto dármelas de augur, hace ya algunas columnas que vaticiné la espantada de Unidas Podemos al Grupo Mixto del Congreso de los Diputados. No era tan difícil. El abandono del barco de Sumar por parte de los de Pablo Iglesias, Irene Montero o Ione Belarra estaba tan cantado como el Cara al sol de los ultraderechistas frente a la sede socialista de Ferraz. Son reacciones extremas, cornadas de rabia en esa piel de toro que la crispada política española estira hasta romper sus costuras en cicatrices de intolerancia.

Voy a arriesgar otro pronóstico: Pablo Iglesias va a hacer todo lo posible por cargarse a Pedro Sánchez.

¿Todo, todo...? ¿Incluido el apoyo a la derecha en una hipotética y futura moción de censura que desbancase al actual ejecutivo para dar paso a Feijóo? De momento, Belarra ha dicho que no se propone tumbar al gobierno, pero, andando esta convulsa legislatura, las diferencias entre el PSOE y UP pueden hacerse más grandes, hasta «justificar», en un momento determinado, una maniobra sorpresa, una abstención o voto negativo de los cinco diputados de UP que alterase votaciones cruciales, leyes, presupuestos, mociones...

¿Y por qué harían algo así desde Unidas Podemos, por un servicio al país, a la izquierda que ellos entienden como pura, o por pura venganza?

Cuando en la política juegan factores personales, puede pasar cualquier cosa. Tengo para mí que Pablo Iglesias fue, en su día, obligado a dimitir como vicepresidente por algo que, una vez descubierto, jugó en su contra hasta expulsarlo de la política activa. No contentos con esa eliminación disfrazada de dimisión, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz habrían seguido conspirando hasta el final, a fin de aniquilar a los podemitas como una fuerza extremista, anacrónica, ya innecesaria por perjudicial a sus intereses. Y casi les sale bien. Podemos ha dejado prácticamente de existir... salvo en el voto de esos cinco diputados que valen tanto como los de Puigdemont.

Malo será para el PSOE que Pablo Iglesias no les ponga precio. Si no lo hace, la recompensa será la cabeza de Sánchez.