Tengo una pregunta

Después de poner la amnistía como el único y gran tema de la actualidad, como si los españoles no tuviéramos más problemas ni más retos, y de seguir amenazando con que no se hable de otra cosa se me ocurre una pregunta. Oiga, vale, usted está totalmente en desacuerdo con ese proyecto de ley (muchos incluso antes de conocer el texto) pero dígame una cosa, contésteme a esta pregunta ¿Cuál es su propuesta, cómo solucionaría usted el problema? Hasta órganos judiciales se han movilizado poniendo palos en las ruedas. El enorme poder mediático, con su caterva de tertulianos y columnistas disparan día tras día sus anatemas contra Pedro Sánchez, presentándole como un aventurero irresponsable, un monstruo ambicioso capaz de lo peor por mantenerse en el poder. Para la derecha no hay otro tema y recuperan por enésima vez el «se rompe España». Y aquí estamos, aguantando sus invectivas, pero enteros. España sigue sin romperse. Al revés. Las políticas aplicadas en Cataluña han reducido sustancialmente el número de los que apoyaban la independencia y fueron los socialistas los que ganaron las últimas elecciones. La situación de hoy no tiene nada que ver con aquella que sufrimos con Rajoy en la Moncloa. Pero es igual, eso no se quiere reconocer. Bueno, pues dígannos al pueblo español cuál es su solución, por favor, si es que la tienen porque sospecho que no. ¿En qué están pensando? ¿En negar el problema?, ¿en volver al 155?, ¿en enviar, otra vez, a los antidisturbios y en último caso a la Legión? Porque de todo esto he oído a los más exaltados. Hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el texto que en su día apruebe el Congreso de los diputados no se ha cometido ninguna ilegalidad, no se ha roto nada. Así que, a ver, ¿hay alguna idea que aportar? Porque si no la hay habrá que convenir que esta cuestión no les importa sino para llegar al poder y a otros para exteriorizar su patético y postrero rencor.