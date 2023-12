Venganzas bíblicas

El ministro de exteriores de Israel pide la dimisión del secretario general de la ONU, porque pone en peligro la paz mundial. Esa es la frase. El ministro de exteriores de Israel proclama ante el mundo entero que António Guterres pone el peligro la paz mundial al invocar un principio universal para tratar de frenar la escabechina en Gaza y Cisjordania. Guterres se habrá hartado de condenar a Hamás y los repugnantes crímenes del día nefasto del ataque terrorista. Como todos. Pero eso no cuenta; Israel dice que es antisemita y debe dimitir, según el tal don Eli. No hay nadie en sus cabales que no guarde memoria de aquellos crímenes, de aquellos cuerpos torturados, violentados, humillados y finalmente asesinados. Ni de los rehenes. Así que ni una pizca a Hamás que no sea condena sin matices. Sólo nos detenemos en otros considerandos. El permiso que Israel se da a sí mismo para incumplir todo lo acordado en la ONU.

El permiso que se toma para abusar de su fuerza en el terreno, para que algunos de sus ciudadanos abusen de esa fuerza y roben la tierra y hacienda a otros seres humanos que se llaman palestinos.

Sabemos la condición humana universal, tras cada bandera no van sólo los rectos convencidos; en la calderilla de la tropa militante se empotran sinvergüenzas sin más patria que su faltriquera. En todas partes, en todo tiempo. Y descendemos de las religiones milenarias hasta el sujeto que saca a otro sujeto de su casa y se la roba porque puede, porque se la prometió el profeta hace miles de años, porque la estirpe de su pueblo, elegido de su Dios, ha sufrido humillaciones en los siglos, porque han sido perseguidos con saña en todo el mundo, y por lo tanto yo, colono israelí, lector y seguidor de la Torá, me apropio de tu casa y de tu huerto, y como algunos de los tuyos matan en cuanto pueden, no tengo ni el menor remordimiento, no importa que tú no me hayas hecho nada, ni que tus hijos ni tus hijas no sepan el porqué. Tú no mereces nada, y por eso te saco a patadas de tu casa. Porque seguro que cuando muere un judío te alegras, y seguro que tus criaturas, cuando crezcan, se sumarán a los asesinos de mi pueblo, por eso te quito la casa, la hacienda, y la vida si te resistes.

Pero el ministro de exteriores de Israel, el tal don Eli Cohen, dice que tiene que dimitir el Secretario de la ONU por poner en riesgo la paz mundial. Eso que preocupa tanto a las mises universo. Y a él, al parecer. Dice eso sabiendo que puede decir lo que quiera. Incluso desmentir la realidad flagrante. A quien vamos a creer, a don Eli o a nuestros ojos. No señores, no mientan más. Decirles que detengan la masacre no nos hace antisemitas.

De hecho, los palestinos son también semitas. Pero que no, no odiamos a Israel. Nos consta que en Israel, como casi en todas partes, hay gentes de los cuatro puntos cardinales de la dignidad humana, con sus nobles y sus viles en porcentajes parecidos. Pero da la ruleta de la historia que hoy manden en el país una recua de incompetentes, al mando de un fanático medio corrupto; lo que se conoce como extrema derecha. Y son estos los que gestionan el momento y la tragedia. Y la historia ha demostrado con elocuencia mezclada en toneladas de muertos lo que produce esta purria cuando puede.

No odiamos a Israel, queremos que detenga la ignominia. Porque no puede ser que el mundo añada esta nueva postal de sangre y de sadismo a la historia de la infamia. Habrá, hay ya, criaturas sin familia, crecerán con el trauma imborrable, probablemente con la venganza inscrita en cada gramo de su alma. Se harán adultos y muchos de ellos completarán un destino sin destino haciendo algún estrago.

En Israel, o en Francia, en España, en Alemania, donde puedan, donde anide el huevo de la serpiente. Tal vez se uno de ellos se cruce un día con alguien que hoy se manifiesta en favor la paz en Palestina, con algún ser humano que quedará convertido en munición para la causa eterna de la venganza justiciera y el desquite irracional del terrorismo.

Se está abonando la misma maldición que cosifica al otro para poder matarlo a cuenta de horrores pasados. Así seguirá la rueda de la muerte. Pero no. Netanyahu no es Israel entero ni quizás verdadero, ni sus seguidores pueden ser la estampa completa de un país. Son una fracción. Un gobierno de un país que sufrió un atentado incalificable, Y que está gestionando la respuesta como una venganza bíblica, donde hay entre la tropa quien no responde a ninguna ley de guerra que no sea matar, sabiendo que hay licencia, y matan. Y cuando reciben críticas sueltan lo del antisemitismo, todo el mundo antisemita.

Mienten. A los gobiernos, en los países democráticos se les puede criticar, y esa crítica no es contra el país entero. Aunque vayamos sabiendo que esta democracia israelí tiene cárceles para niños desde ocho o nueve años. Y esa peculiaridad, por ejemplo, no hay forma sencilla de explicarla en una democracia. Envolverse en patrias y banderas es truco viejo de sátrapa, y aquí además andan profetas y fes danzando el viejo vals de las hogueras. Esto traerá más sangre, y será también, una vez más, de alguien que pasaba por ahí.