El sintagma España vacía de Sergio del Molino puso el foco y coló en la agenda el olvidado mundo rural, pero era inadecuado porque, aunque despoblada, envejecida y marginalizada, la España interior está llena de patrimonio ecocultural y de iniciativas. Por eso vino luego la enmienda de «vaciada», que remite al abandono por parte de un Estado preferentemente urbanita, o la de «despoblada» que puntualizaron desde la academia. Uno de los términos que mejor se ajusta hoy es el de «España vacilada», debido a la demagogia con la que se trata e instrumentaliza la cuestión rural en la política y los medios, sacándola a la palestra con oportunismo. A pesar de los estallidos rebeldes, canalizados también electoralmente, por Teruel existe o ¡Soria ya!, lo cierto es que los problemas endémicos persisten mientras se suceden las radiografías de la demostasia y otros catastróficos indicadores; también las soluciones de cara a la galería: reparto de fondos sin claros objetivos, rimbombantes cargos para paliar la sangría, congresos, reportajes, promoción turística rural, etc. La ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural del 2007 ofrecía muchas soluciones, pero ahí está en el cajón muerta de pena. Y la aldeanía se sigue marchando por las autovías que le ponen a mano, mientras les quitan los trenes y concentran todos los servicios en cabeceras comarcales, mientras avanza una neocolonización de grandes empresas que acaparan tierras de cultivo o bosques, cumbres con aerogeneradores o fincas para placas solares. El enorme territorio rural interior es una fuente de ingresos a cambio de casi nada. La alta velocidad Madrid-Zaragoza es la mejor prueba: atraviesa una de nuestras zonas más despobladas sin dejar nada a cambio, ni siquiera un folleto o vídeos que promocionen su patrimonio. Hasta que no corten las vías no les harán caso, porque la agenda ya está a otra cosa: ruptura de España, amnistía o «me gusta la fruta»…