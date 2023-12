Paz cultural

No entiendo mucho el sentido identitario en ninguna dirección, pero intento hacer un esfuerzo por comprender a aquellos que su identidad territorial o de pertenencia les determina profundamente en sus decisiones. El proceso por el que cada uno de nosotros ha llegado a ser lo que es viene condicionado por tantas situaciones que es difícil encontrar una única motivación para sentirse solo español o solo catalán o morir, metafóricamente, por el Real Zaragoza.

Pero hay algo que se está gripando en la convivencia cuando las identidades de unos excluyen a los otros, cuando las líneas rojas o verdes nos están haciendo intransitable lo común. Cuando la ilegalización de partidos políticos parece una solución al hecho de que haya muchos ciudadanos que les han votado, así que muerto el perro, con perdón, se acabó la rabia. Cuando los sentimientos sobre las decisiones políticas van desde el asco a la humillación estamos en una dimensión que poco tiene que ver con la diferencia la gestión pública y sus alternativas ideológicas.

No quiero que me lleven a guerras culturales, me parece igual de respetable una crianza bajo los principios de la religión católica como la que lo hace desde el agnosticismo. No creo en un modelo de familia mejor que otro, más bien pienso que vamos haciendo al alcance de nuestras posibilidades, pero no quiero que nadie me imponga su visión del mundo. Suprimir un festival como Periferias porque tú no entiendes así la cultura es como prohibir la jota porque no me despierta ninguna emoción, es duro confesarlo públicamente, pero la verdad ante todo. Considerar lo diferente a ti como indecoroso o peligroso es hacer uso de una capacidad de represión en virtud de tus intereses y no del interés general que es el alcance de la política. Hemos conseguido unos parlamentos muy representativos reflejo de una sociedad fragmentada y no solo en la ideología tradicional, entra a jugar lo territorial, la defensa del feminismo, del ecologismo, de las tradiciones o el rechazo a la internacionalización. Hemos ido incorporando a la gobernabilidad partidos minoritarios incluso alguno que sigue pensando en el régimen anterior como un gran momento de la historia, y aunque la experiencia demuestra que un sistema político por el que todos los partidos han pasado por el gobierno es más estable y más resistente a las amenazas contra la democracia, nos falta rodaje.

El INE nos da la buena noticia de la semana al contarnos que somos más en Aragón, 13.000 residentes más en el último año y la llegada de extranjeros ha sido clave. Más y mejores porque la diversidad siempre es un valor, la convivencia no va de elegir, ni de respetar, sino de apreciar al otro.