Sueños de robot

Como estamos en diciembre, mes del cómic, y este fin de semana se celebra el Salón del Cómic de Zaragoza, voy a aprovechar la coyuntura para recomendar un tebeo: Robot Dreams, de la autora estadounidense Sara Varon. Una novela gráfica sin diálogos de más de doscientas páginas que narra la amistad entre un perro y un robot. Una obra original, divertida y emotiva, con muchos niveles de lectura y una certera reflexión sobre las relaciones. Tengo debilidad por las historias salpicadas de sueños, y aquí los momentos oníricos dan muchísimo juego, desvelando los anhelos y los miedos de los protagonistas. El cómic tiene ya unos años, pero está de actualidad por la película animada del mismo título que acaba de estrenar en la cartelera el cineasta Pablo Berger. El director se enamoró del tebeo mudo al encontrarlo similar a su mundo creativo (su película Blancanieves también lo era) y lo ha adaptado magistralmente, llevándolo a otra dimensión. Me encanta leer un tebeo y ver luego la adaptación fílmica, por comparar y para ver cómo se las han ingeniado para trasladar la historia a otro medio. Sin embargo, en este caso, tras ver la película Robot Dreams no se puede decir la socorrida frase: «el tebeo es mucho mejor». No, el tebeo es bueno, pero la película es sensacional, una de las grandes cintas del año, una maravilla para todos los públicos en el buen sentido del término; los adultos y los niños la disfrutan por igual. La autora del tebeo está más que encantada con la película. Y no me extraña. Todos querríamos que nos adaptaran así de bien. Pese a los muchos y atinados cambios, mantiene la base de la historia. La cinta acaba de ganar el premio a la mejor película de animación europea y cuenta con cuatro nominaciones a los Goya (película de animación, guión adaptado, música original y montaje). Es todo un sueño, un hito de la animación. Corran a verla. Y lean el cómic.