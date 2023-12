Más calle y menos pantallas

Asistimos a un momento delicado con esto de los efectos negativos del uso del móvil y las redes sociales sobre la salud mental. Una lástima que el foco apunte solo, como en otros asuntos, a la población joven. Quizá por la evidente vulnerabilidad que se les presupone (y que tienen aunque ellos no la vean, por supuesto), porque si fuéramos de verdad capaces de abrir nuestra mirada a toda la población nos sonrojaría a más de uno lo que está pasando. Pienso honestamente que a veces nos es más fácil a los adultos hablar de qué es perjudicial para ellos por cómo les afecta a su rendimiento académico, sus habilidades sociales o su cansancio ante cualquier tarea que necesite de esfuerzo, que de cómo lo hace a nosotros mismos, a todos, esa adicción.

Ellos lo tienen claro, a la tradicional rebeldía de la adolescencia se le suma que muchas veces somos los padres los que no nos despegamos del móvil. Nos escandaliza que estén con las redes sociales hasta el último segundo antes de dormir, pero no que nosotros hagamos exactamente lo mismo. ¿Si es por trabajo o para ver cómo va mi equipo está bien pero si es para ver un rato Tiktok o al streamer de moda no? Intento por todos los medios evitar cualquier tic demagógico, la cuestión es seria y no cambiará nada si no nos salimos de nuestra habitual equidistancia con lo que verdaderamente importa. A lo que me quiero referir con esta comparación es si no debería ir todo en uno para que las medidas funcionen. Por ejemplo, esa desconexión digital que en algunas profesiones sigue sin existir. Estar 24 horas conectado por si acaso nos resta tiempo para otras cuestiones más relevantes, también para estar con esos menores que decimos querer proteger. Pero, como pasa con el debate sobre prohibir el uso del móvil en las aulas, las supuestas víctimas somos los últimos en percibir los perjuicios de nuestros actos.

Así que como nos cuesta tanto hacer autocrítica sobre si ponemos límites al uso del móvil, nos centramos en arreglar el mundo de los demás y, sobre todo, en una costumbre muy humana como es hacer responsables al resto de lo que no somos capaces de hacer. Por ejemplo, si se prohíbe el uso del móvil en las aulas, alguien va a tener que vigilar que se cumple. Sí, el profesor, el mismo al que antaño también había padres al que le hacían responsable de las malas notas de sus hijos porque no sabe explicar bien o porque le tiene manía. Vaya papeleta. E igual, cuando salgan de clase, lo primero que hace ese alumno es encender el móvil, incluso delante de sus padres, mientras comenta lo ocurrido en un grupo de Whatsapp que comparte con todos sus compañeros, esos que a veces le hacen la vida imposible con burlas o actitudes vejatorias fuera del horario lectivo. Una de las cosas buenas que tenía la EGB es que cuando sonaba el timbre a las cinco de la tarde, si habías discutido con alguien, se aparcaba el conflicto hasta el día siguiente. Eso hoy no está pasando. Sigue y sigue, soltando burradas mientras meriendan y sin tener a la víctima delante.

Tampoco creo en eso que algunos llaman control parental pero que es una inspección rutinaria de los teléfonos de sus hijos. Para algunos lo arregla todo pero les reconozco que a mí siempre me ha generado muchas dudas, siempre me ha parecido que lo hacen más para aliviar sus conciencias que para disuadir al hijo de la tentación. ¿No les estaremos lanzando el mensaje de que se puede acceder libremente a su intimidad y luego no entiendan que ellos no tienen derecho a hacer lo mismo con una pareja?

Todos, jóvenes y no jóvenes, vemos a diario a gente andar por la calle absorbida por su móvil, aislada del mundo que les rodea, informándose de lo que les afecta con lecturas rápidas y sin profundizar que les generan sorprendentemente una opinión formada en segundos o siguiendo a pies juntillas lecciones de gente que emerge y se hunde en tiempo récord pero que se hacen escuchar. Todos en un océano de sabiduría imperfecta como es internet, que ha tenido la habilidad de conquistarles por ofrecer un acceso universal que nos hace iguales a todos. Quizá por ahí empieza todo. Y el peaje de esa aparente libertad que nos tiene cautivos, es devorar valores, creatividad, conocimiento o espíritu crítico en una población cada vez más individualista. Y ahí sí son los jóvenes los vulnerables, y los adultos, los responsables o cómplices.