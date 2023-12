Haberte metido en un comando

Es fácil saber cuál va a ser el siguiente paso del PSOE: eso que dice que no hará nunca es precisamente lo que va hacer. Si quieres conocer la estrategia que impulsa las acciones, solo hay que oír a los socios de Pedro Sánchez, que son los que sabemos que tienen un plan. Si atendemos a las explicaciones del Gobierno y sus paladines, si buscamos algo de coherencia, nos entrará la desorientación o la melancolía, y son malas fechas para eso. Si cometes el error de tomarles en serio, tendrás que conjugar pactos con secuestradores y justificaciones normativas que incluyen alertas por una violencia imaginaria, o defensas de la diversidad con un programa de exclusión a medio país. Hay que entender el argumentario del oficialismo como un camuflaje dadaísta. Así, hemos podido leer que la amnistía es como el matrimonio igualitario: el matrimonio gay impulsaba la igualdad mientras que la amnistía decreta que la ley no es igual para todos, pero qué más da. La amnistía, leemos, se debe conceder porque se dieron los indultos y qué agravio para los no indultados que no se libren del castigo como sus compañeros. En España no hay lawfare, pero sí lo hay, depende, y el lawfare significa una cosa u otra. Míriam Nogueras señala a jueces en el parlamento y el presidente del gobierno dice que hay lawfare en nuestro país, pero qué antisistema que un despistado del PP diga que ellos son víctimas del lawfare. Expertos explican que hay que huir de la moralización de la política, porque eso podría ayudar a los adversarios, que son gentuza. El presidente del gobierno ha tenido tiempo para recorrer los platós, y para presentar como suyo un libro que le ha escrito otra persona que a su vez ocupa un cargo del gobierno. En la presentación Sánchez se burlaba de la preocupación por que el Gobierno de España haya aceptado un verificador internacional encargado de comprobar que se cumplen las promesas hechas a un golpista prófugo, mientras 14 ministros competían en el patio de butacas por ver quién soltaba la carcajada más larga. Sánchez no tuvo tiempo de defender la amnistía en el Congreso, porque ese día, casualidad, coincidía con su discurso por el fin de la presidencia española en el Parlamento Europeo, donde se comportó como si estuviera en casa: mintió, insultó a su interlocutor y se marchó sin escuchar la respuesta. El pacto con Bildu en Pamplona nos ha permitido descubrir que los verdaderos héroes de la lucha contra ETA, según el poderoso brazo periodístico-lisonjero del Gobierno, son los miembros de Bildu. El futuro alcalde de Pamplona firmó un manifiesto condenando un asesinato en los 90 (aunque luego ha sido menos claro): uno muy espabilado se preguntaba dónde estaban entonces Núñez Feijóo. Como dice con sarcasmo Jorge San Miguel, no estarías tan en contra de ETA si no pertenecías a un comando.