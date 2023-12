El peligroso virus del negacionismo

En tiempos tan convulsos como los que nos toca vivir, va consolidándose un fenómeno de sólidas raíces que está produciendo daños significativos en el entramado social. Me refiero al fenómeno llamado «negacionismo», que ya funciona como una epidemia intensa y peligrosa . Un fenómeno a escala global, que afecta también a los ciudadanos occidentales pese a vivir en países no del todo incultos y parcialmente civilizados, que en las actuales circunstancias corren el riesgo de perder tal condición.

No se puede ignorar la influencia que las nuevas tecnologías que la información y de la comunicación están provocando. El nacimiento y rápida expansión de la inteligencia artificial no ha hecho más que empezar y existe el riesgo cierto de que su mala aplicación genere consecuencias devastadoras.

Las nuevas tecnologías ofrecen la creación de teorías infundadas con capacidad para desconcertar a la ciudadanía , teorías capaces de contagiar nuevas modalidades de virus y, entre ellos el grave virus del «negacionismo». Sin duda, uno de los primeros casos en que tuvo un éxito indudable fue el asesinato del presidente Kennedy, hecho de trascendencia mundial. Otro, igualmente de alcance global, fue y es, la llegada del hombre a la Luna. Aún hoy se formulan multitud de teorías y conspiraciones de mayor o menor enjundia en función de la mayor o menor imaginación de sus creadores o defensores.

Los fervorosos creyentes en tales misterios parecen ser víctimas de una fuerte adicción a una droga que no tiene cura, y que produce una inagotable satisfacción. La lacra continúa en nuestro siglo. Me centraré en dos supuestos bien conocidos: el virus covid y el fenómeno del cambio climático. En el primer caso, la imaginación se ha desbordado hasta extremos delirantes. Aquí las tesis sostienen, que la difusión del virus se produjo por la acción de un grupo de personas dispuestas a salvar al planeta de los peligros de la superpoblación por el expeditivo método de extender una enfermedad mortal. Y entienden acreditado que los científicos chinos incurrieron en una temeraria imprudencia primero y deliberada después, tras haberse producido el descubrimiento de las lucrativas vacunas. Los negacionistas sostienen su plena inutilidad, su peligrosidad, y que al ser el mayor negocio del siglo, resulta posible merced al abuso de una ciudadanía indefensa y básicamente atemorizada .

Por lo que se refiere al cambio climático, son muchas las personas ilustradas que niegan su realidad y desde luego, su gravedad. Personas capaces de formular una batería sólida de argumentos con apariencia de racionalidad entre las no falta algún Premio Nobel. Pero lo cierto es que la comunidad científica internacional de manera abrumadora ha establecido la realidad y entidad del fenómeno.

Un rasgo común de estas teorías es dar por supuesto el origen maligno de quienes fabrican realidades oficiales. De ahí que se reserve el papel de sujetos activos de la infamia a los gobiernos, a sus servicios de inteligencia o mejor, a los poderes fácticos, preferentemente entidades financieras y grandes corporaciones. Otro rasgo común es la referencia a temas que por definición son de difícil o imposible demostración. Se establece así una especie de clima perpetuo, y suficiente, para los adictos o seguidores de tales sectas para mantener bullente el atractivo caldo de cultivo del misterio y la desconfianza. Tenemos la tentación de subrayar los aspectos más ridículos del negacionismo y es un error, pues supone desconocer las fuerzas que oculta. Hay que tomar en serio estos fenómenos y rechazar los retos que plantean con las armas del conocimiento y la divulgación solvente.

El negacionismo encuentra su hábitat en las redes sociales y ha sabido adaptarse a las nuevas realidades surgidas entre el mundo analógico y el mundo digital. La alianza estratégica, consciente o no, entre las diversas doctrinas de la negación y las nuevas tecnologías, facilita su difusión a escala mundial y constituye un peligro cierto que es preciso atajar sin dudas ni complejos, pues puede llegar a construir un mundo paralelo que suplante al mundo real. Están en juego principios y valores esenciales para la sociedad democrática, pues se configura un modelo caracterizado por la ausencia de valores, o su sustitución por otros nuevos y distintos. Un mundo en el que las personas ya no son lo más importante, y se ven poco a poco sustituidas por la inteligencia artificial, por «sentimientos artificiales», añadiendo a la crisis desconfianza, ya percibida como irreversible. Lo que tenía sentido en el pasado analógico no lo tiene en el mundo digital. De ahí que millones de personas se refugien en las diversas sectas de la negación. Son peligrosos productos se encuentran en los bien surtidos almacenes de ideas inconsistentes y a precio de saldo.