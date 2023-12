PISA: para reenfocar el debate educativo

Desde el inicio de curso escolar hasta el final de su primer trimestre, la comunidad educativa ha estado inmersa en un intenso y plural debate. Síntoma evidente de un malestar en el que cada cuál identificaba, en función de sus intereses e inquietudes, distintas fallas y soluciones. El uso o abuso de las pantallas; el rebrote de actitudes machistas y formas de violencias asociadas a ellas, y a su banalización desde la infiltración del imaginario de la pornografía; las dudas sobre el enfoque competencial de la docencia; la definición de los horarios escolares... Desde este diario hemos intentado reflejar cada uno de estos debates y dar elementos de reflexión sobre ellos. Esta simple enumeración es una prueba de hasta qué punto los factores a tener en cuenta son diversos, y es ilusorio buscar una única causa y reclamar una única solución, como se ha hecho en más de una ocasión poniendo el foco, por ejemplo, en el uso del móvil en la escuela. Aunque es justo decir que esta extrema simplificación ha estado más presente en determinados altavoces que en una comunidad educativa (profesores, familias, alumnos y administración) que lejos de hallar consensos, sí es claramente consciente de la complejidad de los problemas a abordar, como han dejado claro las voces que hemos y seguiremos recogiendo.

En las dos últimas semanas, los resultados del informe PISA sobre las competencias de los alumnos de 15 años en lengua y matemáticas han servido para reactivar y reenfocar esta discusión. Han dibujado con indicadores concretos un debate hasta ahora difuso. Y han de ayudar a dirigirlo en base a evidencias, más que a prejuicios o miedos. Uno de las ventajas de PISA es que permite comparar la evolución de los indicadores. Y comparar los resultados de países y comunidades. Permite atisbar qué funciona y qué no funciona en función de cuáles han sido las estrategias seguidas allí donde los resultados son mejores o peores. Y en ese análisis debemos seguir.

Este estudio enciende las luces de alarma precisamente sobre las competencias básicas, la lectura y las matemáticas. Así que el debate sobre metodologías educativas quizá no deba encararse tanto sobre el enfoque competencial respecto a la adquisición clásica de contenidos, sino sobre cuáles son esas competencias a trabajar (reivindicando quizá algunas como la memorización, a la adquisición temprana de la lectoescritura) y sobre qué otras actitudes que acompañan este enfoque pueden haber hecho caer en la pura negligencia a educadores y, no lo olvidemos, familias. PISA también señala correlaciones respecto a la pobreza infantil, la segregación escolar o la disponibilidad de recursos, con un declive en la última década asociado a estos indicadores. Pero con una correspondencia entre políticas y resultados que no es instantánea, sino que emerge al cabo de unos años. En este sentido, a la hora de reaccionar, deberíamos buscar causas profundas. Y a la hora de definir soluciones, no precipitarse en cuestionar políticas de hoy (desde el punto pedagógico, o de asignación de recursos, muy superiores a los de la fase de recortes que nos ha llevado a la situación actual) que aún no están definiendo los resultados de hoy sino que deberán definir los del mañana.