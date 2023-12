El bus, la sanidad y la amnistía

La facilidad y cercanía que dan las redes sociales permiten conocer la opinión de la ciudadanía sobre cualquier tema. El otro día alguien preguntaba en la de Elon Musk sobre los problemas de la capital. Los comentarios más repetidos hacían referencia a cuestiones tan cotidianas como el transporte urbano, el alumbrado y la limpieza pública, la necesidad de mejorar hospitales y colegios… nada sobre amnistía, Pamplona o el CGPJ.

Curiosamente no serán estas preocupaciones del día a día las que se cuelen en las tertulias familiares de estos días, al igual que ocurre con las noticias que abren los periódicos y los informativos. Los grandes temas nacionales aplastan los debates locales, que pasan sin pena ni gloria por los plenos. La repercusión es mínima, salvo alguna excepción.

Los asuntos de Estado, por llamarlos de alguna manera, han calado tanto en la sociedad que ahora mismo parece que no importe nada más. Lejos quedan los mensajes electorales de campañas municipales donde se reivindica el papel y el protagonismo de lo local frente a lo nacional como lo verdaderamente importante. Nos hemos cansado de escuchar decenas de lemas que rezan aquello de que la política más próxima es la que más afecta y que el alcalde no tiene color político porque gobierna para todos los vecinos. Cada vez resulta menos creíble.

A pesar de todo ello, la brecha entre las preocupaciones del día a día y la indignación política por determinados asuntos sólo hace que agrandarse. No deja de ser contradictorio que al mismo tiempo que a un vecino le inquieten las listas de espera o las frecuencias en los buses, lo que más le haga discutir en el bar o en el trabajo sea las negociaciones de un candidato para ser presidente. No interpreten con ello que no existen motivos para una intranquilidad relativa que requiera una vigilancia especifica esta legislatura sobre los pactos o la renovación del CGPJ, pero manteniendo la perspectiva y siendo realistas. La conformación de un gobierno no es un golpe de Estado como tampoco se es más libre por fumar en una terraza. Prosperidad es invertir en investigación, en carreteras, en ferrocarril, en vivienda social o repartir con equidad y justicia los impuestos que pagamos entre todos en función de la riqueza y el patrimonio que tenemos. Libertad es poder estudiar si uno quiere hacerlo sin que ello dependa de los ingresos de tus padres o que te operen de cataratas aunque carezcas de empleo. El futuro se trabaja entre todos porque todos formamos parte de este país al que cada vez le duelen más los oídos de escuchar tanta barbaridad. A ver si Papá Noel nos trae más audacia y menos desatino general.