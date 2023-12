Me alegra mucho que me regalen libros. El que acabo de leer fue un obsequio de Simoni Moreno e Isabel Ibarzo, educadoras de personas adultas de Épila, un libro que me ha hecho mucho bien.

Deseo compartirlo con los lectores, en este caso, porque me parece que es un antídoto contra casi todos los problemas que tenemos en esta época de convulsión social y política en la que estamos inmersos, y necesitamos orientar nuestra mirada hacia un horizonte de esperanza. Se trata de El hombre en busca de sentido, escrito por el psiquiatra vienés Viktor Frankl. El mismo autor cuenta su propio testimonio, el de un superviviente que sufrió en su carne y en su espíritu la atrocidad de los campos de concentración nazis. Su perfil académico y profesional de la psiquiatría le lleva a convertirse en un observador nato, –como él dice– un psicólogo en un campo de concentración. Con esta forma de mirar a sus compañeros y de mirarse a sí mismo, Viktor Frankl, nos guía en un itinerario de días, meses y años con momentos y circunstancias en los que va dando cuenta del análisis psicológico de quienes viven en ese contexto de terror, desde los prisioneros hasta los mismos nazis. Aun siendo un libro que ofrece la diversidad de aspectos psicológicos por los que pasan los prisioneros, sin embargo, al mismo tiempo, es una historia que explora la interioridad del hombre afectado por la brutalidad, es un adentrarse en lo más profundo del ser en su vertiente psicológica y antropológica. Nuestra sociedad de hoy nos está demandando acciones que ayuden a mermar la situación de vulnerabilidad de tantas personas, no sólo por la pobreza física de no tener los necesario, sino también de esa otra pobreza espiritual, tan extendida por todas las capas de la sociedad. Salvando las diferencias con el análisis que hace este psiquiatra del contexto vivido en el Holocausto, hoy día encontramos muchas personas que están sufriendo atrocidades sin tener que vivir en un campo de concentración. El vacío existencial, la libertad interior, el sufrimiento físico y psicológico, el sentido de la vida, el sentido del amor, en definitiva, la comprensión de la realidad del hombre en situaciones adversas se expresa muy bien en este libro. Conforme lo iba leyendo y al mismo tiempo pensaba en nuestro mundo, me daba cuenta de que muchas personas pueden estar viviendo la desnudez más absoluta en su ser y en su existir. En esta situación, cuando desaparece la vida interior, cuando la voluntad y la esperanza quedan anuladas, la fragilidad se convierte en el punto flaco y la vida solo es provisionalidad. Uno de los aspectos que más me ha tocado en la fibra sensible ha sido la forma de entender el sufrimiento que muestra el autor, su reflexión ayuda a comprender las profundidades de nuestro mundo interior, eso que anida en el corazón y en el alma de cada persona. Perder la esperanza en un mundo sufriente es lo previsible, pero tomar conciencia de la dignidad humana, ejercitar la libertad interior y fortalecer la voluntad ante la adversidad más atroz, también puede ser constitutivo de nuestra personalidad. Al final, en un medio dominado por la barbarie y la crueldad, el ser humano puede decidir por sí mismo, desde lo más profundo de su ser, si opta por la deshumanización propia y ajena o por la esperanza y salvación del hombre. Aquí radica la dimensión espiritual, el sentido al que hace referencia Viktor Frankl. Aprovecho, ahora que se acercan las entrañables fiestas navideñas, para recomendar la lectura de este libro, para que puedan llenarse de esperanza y de sentido quienes estén afectados por su carencia, con la convicción de que les puede hacer tanto bien como me ha hecho a mí.