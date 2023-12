Bienvenidos al día de la salud

Hoy empieza el verdadero ritual navideño, que para eso nos hemos gastado los españoles 3.180 millones de euros en Lotería Nacional, y desgranaremos los tópicos sobre los agujeros que taparíamos con el premio, el ojo que tiene la fortuna que nunca olvida el lugar de la desgracia, lo repartido del premio y haremos de la necesidad virtud, como Pedro Sánchez, recordando lo importante que es la salud.

Brindaremos por ella la Nochebuena y por seguir juntándonos como todos los años, aunque sabemos que no será siempre así, en algún momento alguien faltará por voluntad propia o ajena, y eso es irreversible. O no apetecerá hacerlo porque la vida te lleva por agujeros negros del que se salen, pero hay veces que no, y tenemos encima de las mesas navideñas el riesgo del aumento de la salud mental de los jóvenes, más del 59% refiere haber sufrido este último año algún tipo de trastorno. Y en este equilibrio inestable en el que todos andamos, nos sentiremos afortunados porque lo de la paz en el mundo no va según lo deseado en las Sagradas Escrituras, y ya puede emitirse el mensaje del Rey en Nochebuena y la bendición Urbi et Orbi desde la Basílica Vaticana que la carnicería contra la población de Gaza no parará, ni las muertes en el Mediterráneo, ni en tantas otras regiones donde ni de paz ni de salud conocen.

Así que celebremos mientras estemos vivos, con buena disposición, aunque las luces y el plástico nos produzcan urticaria y amordazáramos con cariño a Mariah Carey, para que se obrará el milagro del silencio después de 29 años del all i want for Christmas is you. Que quizás cuando hablan de guerra cultural iban por aquí, y no contra las obras de teatro en que salen actores en calzoncillos y Campanillas de luces navideñas a las que se les nota que tienen pecho, y entonces quizás me sume a la causa. Y despediremos el año con el riesgo de otra pandemia respiratoria a medio plazo según los expertos que han evaluado la gestión de la covid, con la que nos hemos despertado esta mañana, y la convocatoria ayer de las elecciones autonómicas gallegas, que creerá usted que por vivir en Aragón no nos afectará, pero una vez hace poco tiempo hubo una moción de censura en Murcia que giró el destino del país. Así que entre una de cal y otra de arena, si es pensionista con una subida del 8% o si es sufridor del SMI a la espera de aumentar unos cuántos euros, si es uno de los 150 aragoneses que se ha visto beneficiado por la rebaja del impuesto de sucesiones o forma parte de la tropa que nunca tendremos tanto que legar a nadie, hagamos que las cosas funcionan por unos días, más por los demás que por nosotros mismos.