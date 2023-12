Navidad, una oportunidad

En diciembre, son muchos quienes proclaman abiertamente su repulsa a las fiestas navideñas, plagadas de unos rituales que no comparten, entre los que destacan las reuniones con cuñados, suegros, colegas competidores y falsos amigos; celebraciones donde no reina la armonía. Tal vez olvidan que la Navidad brinda, precisamente, una magnífica oportunidad para metamorfosear relaciones plenas de aristas en sólidos vínculos de hermandad. Pero, más allá del frustrante escepticismo de los contrarios a estas fiestas, entrañables para una gran mayoría, diversas organizaciones viven un mes muy especial, siquiera por el simbolismo que implica, por más que, afortunadamente su labor se extienda y prospere a lo largo de todo el año. Caritas no cierra nunca sus puertas, si de ayudar y acercarse a los más vulnerables se trata. Gracias a esta tradicional y fraternal organización, la exclusión social es menos lacerante, la soledad más llevadera y el hambre no tan acuciante, a lo que también contribuye el Banco de Alimentos. En algunos barrios donde riqueza y opulencia no prevalecen, descollan otras formas de solidaridad comunitaria, como la Asociación de Vecinos del Picarral, curtida en mil batallas y eje proverbial de participación ciudadana para los residentes. Por su parte, el colegio Don Bosco, caracterizado por la colaboración efectiva en la enseñanza por parte del profesorado, alumnos y familias, constituye un buen ejemplo de cooperativismo, así como también lo es el Grupo La Veloz, de clara orientación ecológica y sostenibilidad, que agrupa a divisiones como la Eco-mensajería, Recicleta, Nabata Asesoría o Logística para el reciclaje, una singular apuesta por la economía circular, dentro de un modelo alternativo en defensa del medio ambiente, en gran contraste con el delirio consumista, tan característico de las fiestas de fin de año.