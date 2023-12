Lo que importa un voto

Hace tiempo que una casta política egoísta, pacata y pagada de sí misma ha ocupado las instituciones, con el voto de dos tercios de los ciudadanos (el tercio restante no vota nunca), es cierto, pero gracias a un sistema electoral injusto y desiquilibrado. Dice la Constitución, pero es mentira, que todos los españoles son iguales ante la ley y, por tanto, que todos los votos valen lo mismo; también es mentira. En las últimas elecciones generales cada diputado le costó al PP 59.064 votos, al PSOE 64.140, a Vox 91.931, a Sumar 97.226, a Junts 56.090, al PNV 55.156 y nada menos que 152.327 al BNG; en cambio Pacma, con 165.768 votos, no sacó ninguno. Sí, ya sé que el reparto es por provincias, y que un voto en Lérida vale mucho más que uno en Barcelona, pero el diputado de Lérida y el de Barcelona, según esa Constitución llena de mentiras, no sólo representan a leridanos y barceloneses, sino a todos los españoles. Sí, ya sé que se dice que las provincias con menos población deben tener más representación para que tengan más peso político, pero también es mentira; recuerden que Luis Bárcenas, senador del PP durante dos legislaturas por Cantabria (en el Senado la desproporción es escandalosa), no presentó ninguna iniciativa por ese territorio, no lo pisó en esos ocho años, le importaban un comino los cántabros y es probable que ni siquiera supiera ubicar en un mapa mudo dónde está Santander.

No todos los votos valen lo mismo; el de un gallego que votara en julio al BNG valió tres veces menos que el de un vecino suyo que lo hiciera al PP, y el de un votante de Vox o uno de Sumar en Soria no valió nada. Dicen los de la casta que el voto es sagrado y tal y cual; también es mentira. Si de verdad lo creyeran, respetarían a los votantes, cumplirían sus promesas y sus programas, no mentirían y no cambiarían de opinión cual veleta según sople el viento de sus intereses particulares, que suelen ser contrarios a los generales. Si los dipuados y senadores representan a todos, pues deberían ser votados por igual por todos; pero no, ni PP ni PSOE moverán un dedo para cambiar una ley electoral que consagra la desigualdad de los españoles ante las urnas; así les va bien, aunque saben que el sistema es tramposo. Además, los jefes del cotarro colocan en las listas a sus palmeros, de modo que los ciudadanos no eligen a diputados y senadores, se limitan a ratificar lo que los caudillos de cada partido han decidido. La ministra de Educación sabe mucho de eso. Que pasen unas felices fiestas de Navidad.