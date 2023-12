El instante de una ilusión

Un año más los bombos giraron y giraron y las bolas llevaban tatuadas la gloria y la fortuna de la que solo disfrutaron unos pocos, pero que toda España celebró como si ese boleto fuera también suyo y ese sorbo de champagne lo inundó todo durante un día en el que todas las noticias se reducen a recorrer los puntos de España donde la Lotería de Navidad, siempre vestida de brindis, tiene a bien visitar.

Cuando era niña recuerdo que el sorteo de Navidad lo veía con mi abuela, ella y yo solas, no sé dónde estaban los demás, ni por qué solo estábamos ella y yo, quizá el recuerdo no sea real, pero es mi recuerdo y recuerdo que nos sentábamos alrededor de la mesa del comedor, encendíamos la tele y con los décimos dispuestos en línea recta esperábamos a que nos tocara el gordo, aunque yo creo que eso nos daba igual y lo que queríamos era que tocara y así emocionarnos con la alegría de aquella familia que lloraba y se abrazaba o con el bullicio en ese barrio que por un día tenía otra vida tan distinta a la que vestía su monotonía.

Eso era lo que más nos gustaba de ese día y cuando llegaba el momento del gordo la abuela me abrazaba y me decía: «Otro año será» y yo la abrazaba y le susurraba: «Seguro», y la vida seguía con sus cosas del día a día y como nos habíamos demorado, había que correr para preparar la comida porque el resto de la familia no tardaría en llegar.

Un año, solo uno, estuvimos muy cerca del ganar un premio de los importantes, pero mi padre, que siempre desayunaba en la misma cafetería, no creía en la suerte y aquel año ese bar de Zaragoza guardaba en el calor de sus estanterías uno de los números que sería agraciado en el sorteo de Navidad. El día transcurrió como todos los 22 de diciembre mientras la abuela y yo veíamos la tele y el resto de la familia estaba haciendo cosas que no recuerdo; entonces nombraron Zaragoza, porque uno de los premios importantes había tocado allí y dijeron el nombre de una cafetería que había repartido muchos décimos y justamente ese era el lugar donde mi padre desayunaba casi a diario y yo, hinchada de alegría, dije: «Abuela, esta vez sí. Papá seguro que lleva el número» y la abuela no contestó, se levantó y me dijo: «Hay que limpiar la borraja». Yo miraba la tele y la miraba a ella y no entendía, pero no hacía falta entender nada para saber que ese año tampoco.

La borraja, recuerdo, tenía espinas que se me clavaron en aquel veintidós de diciembre ateo y concienzudamente realista.