Trajín navideño

Llegan días de mucho trajín, por fin, estoy que me salgo, y os voy a confesar algo: los Reyes Magos tienen ayudantes. No es que sean unos vagos; es que hay muchos infantes. Y una buena ayuda, sin ninguna duda, siempre es bienvenida; es ley de vida. Yo mismo, asimismo, soy uno de sus ayudantes, vaya por delante, un engranaje más en este navideño montaje, un peón o un elegante paje dentro de la invernal empresa, que te apresa, como todos los años, en este colosal apaño que llamamos Navidad. Qué felicidad. Me siento afortunado de formar parte del tinglado. Hay días que me toca ser emisario del zaguán, a falta de pan…, otros días me toca hacer de cartero, otros de carbonero… Recorro todo el mundo, como un vagabundo, de Oriente Medio a Occidente Entero, sin que me venza el tedio, sin proferir un pero. De hecho, disfruto una barbaridad. ¡Viva la Navidad! Y a lo hecho pecho. También soy ayudante de Papa Noel, que tiene su aquel. Cuando el frío me congela la nariz, y se torna roja como un pimiento, no miento, me convierto en Rodolfo el reno. Qué bueno. Y vuelo como vuelan los payasos, por el cielo hacia el ocaso. Otros días, llegado el caso, me toca ser un elfo o un duende. Ya se sabe, el que tiene duende… Y me toca probar todos los juguetes, los rompecabezas y los patinetes. O me toca montar todo un belén, que también está muy bien. Un día voy de soldado romano, otro de pastorcillo, otro de ángel anunciador. Aunque lo mejor es hacer de Melchor. O de Gaspar o Baltasar. Pero esos papeles, ay, ya están cogidos, caray. La estrella nos ilumina a todos, pero no por igual, es natural. Representar a sus mágicas majestades es la repera, no está al alcance de cualquiera. A la gran mayoría de personas, así lo pienso, no nos han llamado por ese camino de oro, mirra e incienso. Bueno, con que no nos toque hacer, ay, de caganer… Con mis mejores deseos de paz, ¡feliz Navidad.