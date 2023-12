Cuando se va a hacer una gran obra conviene mirar al pasado para ver qué cosas se decían de otras grandes obras. Por ejemplo, les voy a recordar lo que se decían del azud antes de que se construyera. Acuérdense de aquellas comparaciones con los barcos que circulan por el Sena en París, y en Zaragoza, ¿por qué no íbamos a poder? Además, había que hacerlo por la Expo. Recuerdo que al principio se decía que un generador allí instalado haría que la obra se pagase sola. Un poco más adelante se corrigió el dato y se dijo que el dichoso generador pagaría el 25% de la obra. Finalmente resultó imposible instalar el generador y los barcos encallaban porque el Ebro no es el Sena. Todo fue avisado pero el objetivo era sacar beneficios de la construcción. Hoy nos cuentan que hay que acelerar con la nueva Romareda para que Zaragoza sea sede del mundial de fútbol. Muy probablemente la ciudad no será sede del mundial. Hay que repartir sedes entre tres países y el estadio es todavía una entelequia, pero aquí seguiremos escuchando la matraca. Vayamos al dinero. Se empezó diciendo que no le costaría un duro a los contribuyentes, que lo pagaría el club porque iba a ser muy rentable. Sin embargo, y a pesar de que se hicieron unos pliegos a medida del Real Zaragoza, el club se echó para atrás. Al final se va a constituir una sociedad a tres (ayuntamiento, DGA y club). El ayuntamiento no pone pasta, pone el suelo, y los otros dos pondrán 40 millones cada uno. Es decir, que el estadio costará 80 millones más el suelo. Veamos si esto es posible. En el año 2016 se supo lo que costó el nuevo San Mamés: 140 millones más el suelo y las licencias. Si tenemos en cuenta la inflación desde entonces (el 23% según el INE), nos saldrían 172 millones. Una cifra parecida a esta es lo que costará la nueva Romareda (si se hace). 100 milloncejos más de los previsto. Cuando los desfases empiecen a aparecer, el club dirá que no puede pagar y al final el ayuntamiento y la DGA se harán cargo de todo el sobrecoste de la obra. Así habremos pasado de los contribuyentes no pondrán un euro a poner 140 millones o más. Habremos pasado de lo pagará el club a se lo quedará casi gratis. Además de predicciones basadas en la lógica y la experiencia, me gusta la futurología. En mi bola de cristal he visto al presidente de Aragón bailando al ritmo de Taburete con el futuro constructor del estadio.